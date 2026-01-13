Вероятность вмешательства США во внутренние дела Тегерана оценил политолог Каргин

"Вероятность, что Трамп вмешается, составляет где-то 35 %. Процентов 65 %, что он не вмешается. Он не захотел встречаться с Резо Пехлеви (он об этом заявил) - это тоже некий показатель того, как будет развиваться ситуация внутри Ирана. То есть Трамп вмешается, если будет видеть, что нынешняя иранская власть падает. В этом случае он вмешается, чтобы присвоить результат себе. Но если он будет видеть, что власть твердо стоит на ногах, он ничего не предпримет. Повторюсь, Трамп будет действовать, только если будет видеть, что та сторона, к которой он присоединяется, побеждает".