Ветер, снег, местами метель ожидается в Беларуси 4 января

Сильный ветер и кратковременный снег на большей части территории прогнозируют в Беларуси 4 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно c прояснениями, местами ожидается метель, на отдельных участках дорог может быть гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, во многих районах порывы 15-20 м/с. Из-за усиления ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток - от нуля до минус 6 градусов.