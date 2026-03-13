Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Вижу большое будущее": Лалит Чохани поделился мнением о развитии фармотрасли в Беларуси

Может ли быть фармацевтика сейчас одной из основных тем в сотрудничестве Беларуси и Индии, поделился точкой зрения руководитель фармацевтической компании (Индия) Лалит Чохани в "Актуальном интервью".

11 лет тому Михаил Мясникович (с 2010 по 2014 годы занимал пост премьер-министра Беларуси. - прим. news.by) пригласил Лалита Чохани в Минск, где тот представил фирму Cipla. Тогда гостя интервью усадили за стол, дали бумагу написать условия работы. Так Лалит Чохани попал в ГП "Академфарм".

По мнению собеседника, за более чем 10 лет структура стала одной из самых хороших фирм. С первого дня там взяли за основу разработки Cipla для создания высококачественных лекарственных препаратов. "Сегодня производящийся Осельтамивир очень качественный. Когда вы берете качественные и хорошие фирмы, то вместо 10 таблеток вам нужно выпить 5 для лечения", - отметил он.

Недавно руководитель фармкомпании предложил председателю Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиру Каранику изменить некоторую политику. "Беларусь очень маленькая страна. Никого не интересуют 8 млн человек, но зато у Беларуси выгодное географическое положение. Белорусское государство можете стать, как Сингапур, финансовой страной", - рассказал Лалит Чохани.

Во время посещения Индии Владимиру Каранику показали научный центр с дорогостоящим оборудованием. В центре работают 600 человек и 150 аспирантов. Столько же человек найти в Минске не проблема, ровно как и купить необходимые приборы и оборудование, однако нужны условия. Поэтому Лалит Чохани такой же центр желает создать и в белорусской столице.

Я вижу большое будущее у Беларуси в производстве высококачественных лекарств.

К слову, речь идет об открытии центра в ближайшее время. Также известно и о инвестировании главой индийского фармацевтического гиганта Юсуфа Хамиды в этот проект 1 млн долларов. Но кроме этого, доктор Хамид согласился впервые в мире предоставить свое имя для названия центра - Dr. Yusuf Hamied Pharma R&D Centre. Это по-настоящему можно назвать большим сотрудничеством между Беларусью и Индией.

