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Визит премьер-министра Азербайджана в Беларусь - стимул к развитию отношений по всем направлениям
В Минске с официальным визитом находится премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Такой визит - это всегда стимул к развитию отношений по всем направлениям.
Петр Петровский, политолог:
"Так исторически сложилось, что наши экономики взаимодополняют друг друга. Если экономика Азербайджана в большинстве своем - энергетическая, сырьевая сельскохозяйственная экономика, то экономика Республики Беларусь - промышленная, прежде всего в области машиностроения. Та техника, те технологии, которые нужны Азербайджану для добычи полезных ископаемых, для разработки их, имеются у нас, в Беларуси, эти знания имеются у нас. С другой стороны, и энергоресурсы, и полезные ископаемые, сельхозпродукция, которую просто из-за климатических особенностей невозможно культивировать в Беларуси, имеется в Азербайджане. К нам идет импорт этой востребованной продукции. И те намеченные проекты между Беларусью и Азербайджаном, конечно же, хотелось бы ускорить, о чем говорили Президент Беларуси и премьер-министр Азербайджана. И именно для таких качественных рывков, для углубления наших отношений, интенсификации взаимодействия и происходят эти рабочие визиты".
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Отношения между нашими государствами характеризуются высоким уровнем доверия, выстроенным на основе принципов равноправия, взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо сказать, что Минск традиционно отрицает в своей внешней политике выбор "или-или". Мы стремимся к равноправным и уважительным контактам с нашими партнерами, и в этой связи взаимодействие с Баку можно признать во многом хрестоматийным. Это не только высокие показатели товарооборота, поддержка взаимная на международной арене, это еще и очень близкие, подлинно союзнические, доверительные, дружеские отношения между президентами наших стран, которых объединяет одно качество - это сильные, волевые руководители Александр Григорьевич Лукашенко и Ильхам Гейдарович Алиев, которые, безусловно, войдут в историю своих народов".
Депутат отметил тот факт, что высокий уровень политических контактов конвертируется в конкретные торгово-экономические показатели, что, безусловно, идет на пользу народу как Беларуси, так и Азербайджана.
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