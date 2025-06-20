Во имя мира и единства: международный автовелопробег прибыл в Минск

Участники международного автовелопробега, посвященного 80-летию Великой Победы, прибыли в белорусскую столицу. Организатором масштабного мероприятия в очередной раз выступили спортивные общества "Динамо" Беларуси и России.

20 июня участники автовелопробега возложили цветы у стелы "Минск - город-герой" и в очередной раз подчеркнули, как важно в наше время помнить о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Такие мероприятия важны для патриотического воспитания молодого поколения и помогают молодежи лучше понять и осознать исторические события, ценить мир и независимость нашей страны".

"Более 1,5 тыс. км позади, много локаций посетили, - обозначил председатель Центрального совета БФСО "Динамо" Дмитрий Балаба. - И сегодня здесь с нами на торжественном возложении находятся воспитанники военно-патриотических клубов, молодые ребята-спортсмены, которые пришли отдать дань памяти и уважения павшим".

Автовелопробег добрался до мемориального комплекса "Хатынь". Кроме возложения у Вечного огня участники посетят храм и музей. А далее колонна отправится в Гродно.