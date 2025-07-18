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Водитель автобуса пытался нелегально ввезти из Литвы партию автозапчастей
Автор:Редакция news.by
Водитель туристического автобуса привлечен к ответственности за попытку нелегальной перевозки через границу партии автозапчастей для легковушек, сообщили в белорусской таможне.
Въезжая со стороны Литвы, 49-летней белорус выбрал для пересечения границы пункт пропуска "Каменный лог". Он заявил, что товаров, подлежащих декларированию, у него при себе нет.
Вячеслав Дударевич, главный инспектор отдела Гродненской региональной таможни:
"Однако в личных вещах водителя сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили гидромоторы, шплинты, стопоры, шестигранный вал, амортизаторы и другие запчасти для легковых автомобилей общей стоимостью более 23 тыс. рублей".
Теперь мужчине придется выплатить штраф более 2 тысяч рублей.