Водитель автобуса пытался нелегально ввезти из Литвы партию автозапчастей

Водитель туристического автобуса привлечен к ответственности за попытку нелегальной перевозки через границу партии автозапчастей для легковушек, сообщили в белорусской таможне.

Въезжая со стороны Литвы, 49-летней белорус выбрал для пересечения границы пункт пропуска "Каменный лог". Он заявил, что товаров, подлежащих декларированию, у него при себе нет.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор отдела Гродненской региональной таможни:

"Однако в личных вещах водителя сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили гидромоторы, шплинты, стопоры, шестигранный вал, амортизаторы и другие запчасти для легковых автомобилей общей стоимостью более 23 тыс. рублей".