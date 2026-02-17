Военно-политический аналитик рассказал о последствиях прекращения ДСНВ

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf4ff6ab-d5c7-46cb-afef-363a0886c89b/conversions/f913c3d3-4805-4316-b400-7d6ba023e960-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf4ff6ab-d5c7-46cb-afef-363a0886c89b/conversions/f913c3d3-4805-4316-b400-7d6ba023e960-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf4ff6ab-d5c7-46cb-afef-363a0886c89b/conversions/f913c3d3-4805-4316-b400-7d6ba023e960-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf4ff6ab-d5c7-46cb-afef-363a0886c89b/conversions/f913c3d3-4805-4316-b400-7d6ba023e960-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Договор о стратегических наступательных вооружениях прекратил свое существование. В интернете активно обсуждают, что теперь мир снова стоит на пороге глобальной гонки вооружений и что ядерные удары неизбежны друг по другу.

Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский отметил, что этот договор прекратил работать юридически, но система безопасности подвержена ущербности с другой стороны. "Верификационные механизмы перестали работать. Раньше это были инспекции, которые были важным фактором доверия между сторонами. На сегодняшний день, кроме предупреждения о пусках ракет, ничего не осталось", - заявил он в "Актуальном интервью".

По его мнению, США отказываются продлять соглашение по нескольким причинам, но основную высказал сам американский лидер Дональд Трамп - США сделают соглашение лучше. В таком случае президент США будет пытаться выйти на новый договор или работа по его подготовке начнется во время каденции Трампа. "Но вопрос в том, что туда будет внесено, а это вещи довольно противоречивые. Например, требование США ввести туда еще одну сторону - Китай с его ядерным арсеналом. Но КНР ставил вопрос не раз. Если он входит, то где, например, тогда Франция, Великобритания, та же Индия", - заметил кандидат социологических наук.