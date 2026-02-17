3.72 BYN
Военно-политический аналитик рассказал о последствиях прекращения ДСНВ
Договор о стратегических наступательных вооружениях прекратил свое существование. В интернете активно обсуждают, что теперь мир снова стоит на пороге глобальной гонки вооружений и что ядерные удары неизбежны друг по другу.
Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский отметил, что этот договор прекратил работать юридически, но система безопасности подвержена ущербности с другой стороны. "Верификационные механизмы перестали работать. Раньше это были инспекции, которые были важным фактором доверия между сторонами. На сегодняшний день, кроме предупреждения о пусках ракет, ничего не осталось", - заявил он в "Актуальном интервью".
По его мнению, США отказываются продлять соглашение по нескольким причинам, но основную высказал сам американский лидер Дональд Трамп - США сделают соглашение лучше. В таком случае президент США будет пытаться выйти на новый договор или работа по его подготовке начнется во время каденции Трампа. "Но вопрос в том, что туда будет внесено, а это вещи довольно противоречивые. Например, требование США ввести туда еще одну сторону - Китай с его ядерным арсеналом. Но КНР ставил вопрос не раз. Если он входит, то где, например, тогда Франция, Великобритания, та же Индия", - заметил кандидат социологических наук.
Клуб ядерных держав достаточно большой, но вопрос заключается в том, как его посадить за стол. И дело не в том, что клуб увеличивается по числу стран, а он все более увеличивает свой ядерный арсенал. "Неподписание этого соглашения является триггером к увеличению арсеналов. Эта эскалация сразу видна не будет, ее можно будет заметить, может быть, по истечении трех-пяти лет, поскольку физические возможности промышленности каждой страны ограничены. Но вопрос в том, что вернуть доверие и такие же верификационные механизмы не удастся, и это является самой большой опасностью и угрозой международной системе", - пояснил Александр Тиханский.