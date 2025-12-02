Военнослужащий рассказал, как издеваются над пленными в ВСУ и манипулируют родственниками

Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Василий Киселев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d310815-6c6c-4c0c-afb3-23cb9684f7e0/conversions/7a7506e0-9351-4742-af82-b75e35ea31e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d310815-6c6c-4c0c-afb3-23cb9684f7e0/conversions/7a7506e0-9351-4742-af82-b75e35ea31e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d310815-6c6c-4c0c-afb3-23cb9684f7e0/conversions/7a7506e0-9351-4742-af82-b75e35ea31e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d310815-6c6c-4c0c-afb3-23cb9684f7e0/conversions/7a7506e0-9351-4742-af82-b75e35ea31e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украинские журналисты и аферисты используют страх людей за своих близких как оружие. Как Украина использует манипуляции через запугивание и для чего им это надо - в проекте "Это другое".

Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации Василий Киселев (позывной "Музыкант") во время специальной военной операции попал в плен с серьезным ранением легкого и контузией. В определенный момент его перевели в печально известный украинский лагерь для военнопленных "Захид-1", где раненых не лечат, а ждут, пока их тело при жизни начнет разлагаться.

"Большое спасибо подписчикам Telegram-канала за то, что они помогают покупать дроны защитникам ВСУ", - говорят на видео два изможденных мужчины с повязками на глазах и связанными стяжками руками.

Татьяне Файзуллиной, дочери военнослужащего ВС РФ Василия Киселева, это видео прислали знакомые с вопросом, нет ли на видео вашего родного.

По словам женщины, когда они прослушали несколько раз на видеозаписи голос отца, они не сразу узнали, потому что из-за травмы челюсти интонация речи была немного другая. "Потом мы узнали, что у него было пробито легкое, может, поэтому еще искаженный голос был, тяжело было говорить. Но нотки мы услышали. И все мы пришли к этому вердикту, что это наш папа. И мы поехали в полицию, написали заявление о том, что наш папа попал в плен", - рассказала Татьяна Файзуллина.

Через какое-то время на связь с ними вышел украинский журналист, видеоблогер и общественный деятель Владимир Золкин. Но по факту он сотрудник украинского гестапо.

По видеосвязи дочери военнослужащего позвонили по номеру, который начинался на +380.

"Когда Золкин показал нам папу, мы были в шоке, потому что вместо папы сидел какой-то очень худой, изнеможенный человек. Было больно и страшно смотреть на него. А потом он прервал нашу беседу с папой и сказал: "А что вы кричите и что вы плачете? Нужно было плакать, когда он уходил на войну. И что ж вы его не остановили?" - рассказала дочь военного.

Татьяна Файзуллина:

"Он провокатор, он провоцирует наших российских граждан, всех матерей, жен, пап, мам, сестер, братьев, чтобы в ответ на его компрометирующие вопросы, заставить сказать, допустим, что Путин плохой, что Россия плохая, что Россия виновата в том, что эта война развязалась, что мы виноваты в этой войне, что мы приехали на их сторону убивать их людей. Это его слова. Он так говорил. Он даже сказал: "Видите, какие мы хорошие, мы вам его показали, мы дали вам возможность поговорить с ним". И некоторые люди верят им и говорят: "Спасибо вам за то, что вы нам дали возможность такую, что его спасли". Но на самом-то деле это неправда. Они взяли в плен, поиздевались, сняли на камеру, а потом показали родне и сказали: "Мы хорошие, а вы плохие".

В Telegram-сообщении пришел текст с призывом совершать противоправные действия:

"Привет вам от Василия из украинского плена. У него все хорошо, мы о нем заботимся, в обиду не дадим, надеемся скоро поменять его на наших украинских ребят. Предлагаем вам помочь своему близкому человеку и внести свой маленький вклад в прекращение войны, а именно зарегистрировать минимум 2 аккаунта в социальных сетях с целью написания комментариев с призывом обмена военнопленными и остановки войны на официальных ресурсах Министерства обороны, ФСБ, МВД, также на их официальных страницах в соцсетях. Через родственников, друзей, знакомых восстановить личные данные, номера телефонов и автомобильных средств сотрудников правоохранительных органов РФ, ФСБ, ГРУ, МВД и т.д. с последующей передачей полученной информации на этот номер. Осуществить фотофиксацию транспортных средств, что находятся вблизи административных зданий МВД и ФСБ. Невыполнение указанных заданий будет расцениваться как поощрение войны и нежелание помочь своему близкому человеку".

На всех этапах, если разобрать работу украинской стороны, видна манипуляция через запугивание и страх за жизнь близкого человека. Устрашение по поводу представителей правоохранительной системы - если сообщите, то будет хуже.

Обратите внимание, как себя повели женщины и семьи военнослужащего - хладнокровно, отключив эмоции, включив голову и обратившись за помощью к профессионалам. Определенно поступок героический, ведь на кону была жизнь их родного человека, которую они мужественно спасали, чтобы и его не предать, и отечество, как бы это пафосно для кого-то ни звучало.

Василий Киселев:

"Я весил 70 кг до того, как я попал в плен. Там я стал весить 50 кг, потому что я не мог есть, не было возможности. Они просто не давали покушать. Когда мы заходили в столовую партиями, ребята постоянно пытались меня вперед протолкнуть, чтобы я хотя бы немножко покушал. А у меня не получалось. Рука правая не работает. Но я пытался. Съедал, допустим, одну-две ложки супа, что успею. Потом была команда подъем. И просто выгоняли из столовой. Все это время я находился в полуголодном состоянии".

Говоря про медицину, он опроверг рассказы, что якобы пленных лечат. "Нет, нас не лечили. Единственным лечением была зеленка, разбавленная водой. Они говорили: "Мы ждем". Я просто спросил, чего они ждут? "Ждем, когда у тебя гангрена пойдет, когда у тебя начнет гнить все, ждем, чтобы загнил пальчик, и отрезать тебе руку". Отморозил на ногах пальцы, они ждут, пока они не загниют, чтобы отрезать тебе ногу".

По его словам, среди военнопленных были ребята, которые сами перевязывали, где-то находили незначительное количество мази и бинты. И это надо было разделить на всех. "Они действительно помогали, старались. Это все давал Красный Крест. Но пока не было Красного Креста, у них были свои правила. Когда появлялся Красный Крест, они показывали, что они лечат", - рассказал мужчина.