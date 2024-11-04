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Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
Силы и средства субъектов системы обеспечения национальной безопасности Беларуси готовы к выполнению любых задач, пресечению любых рисков и угроз. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось ранее, с 19 по 22 ноября по поручению Президента Беларуси под эгидой Государственного секретариата Совета безопасности под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова на территории Беларуси проходят командно-штабные учения с участием субъектов государственной системы реагирования.
В учениях принимает участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. "Сегодня в соответствии с поручением главы государства Министерство внутренних дел начинает проводить командно-штабные учения. Их основная цель - проверка готовности и способности всех субъектов системы обеспечения национальной безопасности, а также иных уполномоченных государственных органов к выполнению задач в соответствии со своим предназначением", - обращаясь к присутствующим отметил Александр Вольфович.
Госсекретарь Совета безопасности добавил, что во время учений по дорогам общего пользования будут осуществляться передвижения военной техники, экипированного личного состава.
"Пугаться этого не надо: мероприятие исключительно плановое, нацеленное на проверку способности, готовности сил и средств, входящих в государственную систему реагирования на акты терроризма, к выполнению своих задач. Тем более что анализ обстановки вокруг нашей страны говорит об усилении тенденций, связанных с обострением общественно-политической ситуации. Наши оппоненты, прежде всего за рубежом, никак не могут успокоиться, используют все рычаги и возможности для того, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку. Я уверен, что сегодня наши силы и средства готовы к выполнению любых задач, пресечению любых рисков и угроз. При этом действовать грамотно и профессионально, чтобы обеспечить стабильность, безопасность и мир на нашей земле", - подчеркнул Александр Вольфович.
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