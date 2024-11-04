Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку

В учениях принимает участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. "Сегодня в соответствии с поручением главы государства Министерство внутренних дел начинает проводить командно-штабные учения. Их основная цель - проверка готовности и способности всех субъектов системы обеспечения национальной безопасности, а также иных уполномоченных государственных органов к выполнению задач в соответствии со своим предназначением" , - обращаясь к присутствующим отметил Александр Вольфович.

"Пугаться этого не надо: мероприятие исключительно плановое, нацеленное на проверку способности, готовности сил и средств, входящих в государственную систему реагирования на акты терроризма, к выполнению своих задач. Тем более что анализ обстановки вокруг нашей страны говорит об усилении тенденций, связанных с обострением общественно-политической ситуации. Наши оппоненты, прежде всего за рубежом, никак не могут успокоиться, используют все рычаги и возможности для того, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку. Я уверен, что сегодня наши силы и средства готовы к выполнению любых задач, пресечению любых рисков и угроз. При этом действовать грамотно и профессионально, чтобы обеспечить стабильность, безопасность и мир на нашей земле", - подчеркнул Александр Вольфович.