3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
"Волков и Сыч": Чем МЕРКОСУР не угодил французским фермерам?
В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч" разложили по полочкам, почему вспыхнула волна недовольства и массовые протесты в Европе, чем недовольны и чего опасаются французские фермеры.
Интересная тема с душком. Казалось бы, никогда такого не было, и вот опять навоз летит во французские госучреждения. Европейские фермеры начали активно праздновать зимнее солнцестояние, назовем это так. А на самом деле достаточно печальная ситуация в связи с тем, что Евросоюз собирается подписать соглашение с объединением МЕРКОСУР. У фермеров возникает крайне серьезная проблема.
МЕРКОСУР - это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы (членство приостановлено в 2016 году), Парагвая и Уругвая.
Главное, что надо понимать о рынках Латинской Америки, - это то, что они действительно сильно защищены. Допустим, в Бразилии, если гражданин хочет привезти себе машину из другой страны, то должен заплатить пошлину один в один. Например, если машина стоила 20 тыс. долларов, будь добр, заплати 20 тыс. долларов за ее растаможку.
Соглашение с МЕРКОСУР позволяет тому же немецкому автопрому, который мы знаем, сейчас чувствует себя не самым лучшим образом, отправлять машины в Бразилию с огромной скидкой. Там пошлины практически в ноль уходят.
В ответ аграрные страны - Бразилия, Аргентина - запросили возможность поставлять в Европу свои продукты: говядину, зерно, пшеницу. Фермеры начали протестовать, потому что они, естественно, своими ценами навредят европейским фермерам.
Волков и Сыч | Второе заседание VII ВНС: громкие заявления Лукашенко| Массовые протесты в Европе
В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей. Главные темы: - Громкие заявления Президента Беларуси на втором заседании VII ВНС. - Волна недовольства: массовые протесты вспыхнули в Европе. Об этом и не только - в новом вечернем интерактивном подкасте "Волков и Сыч".
Вдобавок от европейских фермеров свои же зеленые требуют сократить количество выбросов, использовать зеленую электроэнергию. Это все выливается в то, что Елисейский дворец оказывается в "измазанном" положении, назовем это так.
Медийно Европейский союз проигрывает это противостояние, потому что против них выступают американцы.
Есть еще одна фотография с протестов фермеров возле Елисейского дворца. На ней изображены подвешенная тушка теленка, гроб, на котором написано "Наше сельское хозяйство", под теленком надпись: "Сегодня он, завтра мы" и тракторы сзади.
На другой фотографии видно, что фермеры вывезли на протестах картофель, который гниет и никому не нужен, просто потому что цены неконкурентоспособны для французов и, опять же, завозят их из других государств, не поддерживая своего производителя. Картошку просто давили тракторами. Французы подбегали, собирали то, что могли. Как оказалось, не все во Франции могут позволить себе купить тот самый французский картофель именно французского производства, потому что ценник антигуманный.