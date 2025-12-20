"Волков и Сыч": Чем МЕРКОСУР не угодил французским фермерам?

Волков и Сыч, МЕРКОСУР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54fc5294-3683-42d7-bc98-3cf6d8bc4a10/conversions/c44d83b8-840b-41f8-8684-81377eb8f82a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54fc5294-3683-42d7-bc98-3cf6d8bc4a10/conversions/c44d83b8-840b-41f8-8684-81377eb8f82a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54fc5294-3683-42d7-bc98-3cf6d8bc4a10/conversions/c44d83b8-840b-41f8-8684-81377eb8f82a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54fc5294-3683-42d7-bc98-3cf6d8bc4a10/conversions/c44d83b8-840b-41f8-8684-81377eb8f82a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч" разложили по полочкам, почему вспыхнула волна недовольства и массовые протесты в Европе, чем недовольны и чего опасаются французские фермеры.

Интересная тема с душком. Казалось бы, никогда такого не было, и вот опять навоз летит во французские госучреждения. Европейские фермеры начали активно праздновать зимнее солнцестояние, назовем это так. А на самом деле достаточно печальная ситуация в связи с тем, что Евросоюз собирается подписать соглашение с объединением МЕРКОСУР. У фермеров возникает крайне серьезная проблема.

МЕРКОСУР - это крупнейшее интеграционное объединение в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона: Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы (членство приостановлено в 2016 году), Парагвая и Уругвая.

Главное, что надо понимать о рынках Латинской Америки, - это то, что они действительно сильно защищены. Допустим, в Бразилии, если гражданин хочет привезти себе машину из другой страны, то должен заплатить пошлину один в один. Например, если машина стоила 20 тыс. долларов, будь добр, заплати 20 тыс. долларов за ее растаможку.

Соглашение с МЕРКОСУР позволяет тому же немецкому автопрому, который мы знаем, сейчас чувствует себя не самым лучшим образом, отправлять машины в Бразилию с огромной скидкой. Там пошлины практически в ноль уходят.

В ответ аграрные страны - Бразилия, Аргентина - запросили возможность поставлять в Европу свои продукты: говядину, зерно, пшеницу. Фермеры начали протестовать, потому что они, естественно, своими ценами навредят европейским фермерам.

Вдобавок от европейских фермеров свои же зеленые требуют сократить количество выбросов, использовать зеленую электроэнергию. Это все выливается в то, что Елисейский дворец оказывается в "измазанном" положении, назовем это так.

Медийно Европейский союз проигрывает это противостояние, потому что против них выступают американцы.

Есть еще одна фотография с протестов фермеров возле Елисейского дворца. На ней изображены подвешенная тушка теленка, гроб, на котором написано "Наше сельское хозяйство", под теленком надпись: "Сегодня он, завтра мы" и тракторы сзади.