"Волков и Сыч": "Орешник" позволяет нам жить спокойно и развиваться

На Всебелорусском народном собрании в Послании белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко рассказал, что с 17 декабря "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси. Журналисты Андрей Сыч и Алексей Волков в своем проекте "Волков и Сыч" обсудили эту горячую тему.

"Орешник" - на данный момент очень таинственная история: мы не знаем ни характеристик, ничего.

Владимир Зеленский уже заявил, что "Орешник" невозможно сбить беспилотником, и признал, что ракету средней дальности "Орешник" в принципе невозможно никаким образом сбить. Он подчеркнул, что предупреждал об этом европейских и американских партнеров, показывал дистанцию, на которую может бить "Орешник".

Офис президента Украины в ноябре 2024 года устами советника Владимира Зеленского, Михаила Подоляка заявил, что ракеты "Орешник" не существует, что это все выдумки Путина, который на самом деле просто использовал абсолютно стандартную баллистическую ракету, чтобы ударить по заводу «Южмаш», и это не более чем пугалка.

Судя по той реакции, которую вызвало его первое применение, он все-таки есть, причем важно понимать, что Российская Федерация сделала десятки шагов вперед в этом направлении. Она сегодня занимает лидирующие позиции в ракетостроении. И Президент Беларуси обозначил в рамках Послания на Всебелорусском народном собрании, что существенная часть комплектующих создается в Беларуси. Это очень хороший повод и для нашей гордости: Беларусь, казалось бы, небольшое государство, обладает таким потенциалом.

Надеемся, что "Орешник" останется только на боевом дежурстве.

20.12.2025 23:13

По какой причине для нас это действительно важнейший шаг? В рамках Всебелорусского народного собрания приняли Программу развития до 2030 года. Она человекоцентрична: на первом месте - вопросы экономики, социального строительства. Когда мы говорим о том, что в Беларуси появился "Орешник", это тоже про экономику. Если бы в нашей стране не было тех аргументов, которые сейчас стоят на боевом дежурстве, это и тактическое ядерное оружие, и тот же комплекс "Орешник", нам пришлось бы ввязываться в гонку вооружений. Это гарантия безопасности.

Вопрос остро стоит в следующем: если у тебя нет возможности нанесения неприемлемого ущерба, о котором в Минске говорят достаточно часто, то придется ввязываться в гонку вооружений.

Если, например, в Беларуси порядка 60 тыс. вооруженных сил, вместе с поварами, МЧС, врачами, то поляки говорят о том, что сейчас там почти 200-250 тыс., а хотят 500 тыс. военнослужащих. Представляете, какое количество денег необходимо для того, чтобы содержать такую армию? Необходимо забрать эти деньги у наших врачей, учителей. Если мы втягиваемся в такую гонку, то нивелируем статус социально ориентированного государства. Пусть лучше "Орешник" позволяет нам жить спокойно и развиваться в привычном русле.