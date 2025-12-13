3.72 BYN
"Волков и Сыч": снятие санкций с калийной отрасли спасет фермеров Америки?
Ведущие подкаста "Волков и Сыч" обрадовались новости о том, что по итогам белорусско-американских переговоров с белорусской калийной отрасли сняли санкции.
За несколько дней ими была озвучена тема, что есть определенные шаги, которые говорят о том, что в переговорном треке "Вашингтон - Минск" будут сняты санкции именно с удобрений. Авторы опирались в своих прогнозах непосредственно на встречу Дональда Трампа с фермерами, которая состоялась накануне.
Американский лидер, встречаясь с фермерами, сказал: "Фермеры - незаменимый национальный актив, основа Америки. Я всегда это чувствовал. Они так важны. К сожалению, при сонном Джо Байдене (он сонный парень) наши фермеры пострадали от худшей инфляции в современной истории, ограничений на энергию, множества других, необходимых для фермеров вещей. И то, что они сделали с фермерами, просто неприемлемо".
Важно понимать, что для американской стороны в первую очередь выгодно приехать в Беларусь и решить вопрос с калийными удобрениями. Американцам они очень нужны.
"Сделаем Америку снова сытой" - такой лозунг может предшествовать прежнему лозунгу "Сделаем Америку снова великой", поскольку продукты питания должны стать доступными. Как раз на этой же встрече Дональд Трамп заявил, что выделит помощь фермерам в 12 млрд долларов, потому что ситуация не самая хорошая.
В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей.
Возвращаясь к переговорам белорусского Президента и Джона Коула, можно отметить, что американцы снимают эти санкции с калийной отрасли, потому что это им тоже необходимо. И это не такой уж жест доброй воли, хотя и хороший шаг к нормализации отношений.
Сейчас видно, что ситуация поменялась. Американская сторона делает шаг - снимает санкции с "Белавиа", Беларусь делает шажок - Президент подписывает помилование какого-то количества заключенных. Сейчас сняли санкции с калийных удобрений - пожалуйста, еще один шаг в этом направлении.
Самый важный акцент - переговоры проходят на взаимоуважительном и взаимовыгодном треке, что крайне важно для Беларуси и действительно выгодно.
Снятие санкций с калийной отрасли в первую очередь важно для Соединенных Штатов. По какой причине? Во-первых, выборы на носу у Дональда Трампа (как и Новый год). Промежуточные выборы играют ключевую роль. Он сам об этом постоянно говорит. И если он не снизит стоимость продуктов питания, которые действительно находятся за пределами покупательской способности среднестатистического американца, он не сможет сохранить власть и преимущество в парламенте, значит, не сможет проводить свои законы.
Соответственно, фактически, закупая калий в Республике Беларусь по доступным ценам, он в первую очередь стелет себе соломку.
Но со снятием санкций возникает вопрос: а что с логистикой? Потому что санкции США и санкции Евросоюза - это немножко разные вещи. Клайпедский порт в Литве - это санкции Евросоюза. Их никто не снимал. И здесь интересный момент. Но, конечно, есть Ленинградский порт. Оттуда можно поставлять. Логистика будет проходить в рамках транспортно-логистического коридора "Север - Юг". И мы уже неоднократно говорили, что Беларусь активно вовлечена в этот коридор.