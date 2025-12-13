"Волков и Сыч": снятие санкций с калийной отрасли спасет фермеров Америки?

Дональд Трамп, Волков и Сыч news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986edb8e-883d-4490-b31f-fc7148609ee7/conversions/f75e88f6-963b-4b69-a200-bca7bdb7012e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986edb8e-883d-4490-b31f-fc7148609ee7/conversions/f75e88f6-963b-4b69-a200-bca7bdb7012e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986edb8e-883d-4490-b31f-fc7148609ee7/conversions/f75e88f6-963b-4b69-a200-bca7bdb7012e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986edb8e-883d-4490-b31f-fc7148609ee7/conversions/f75e88f6-963b-4b69-a200-bca7bdb7012e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ведущие подкаста "Волков и Сыч" обрадовались новости о том, что по итогам белорусско-американских переговоров с белорусской калийной отрасли сняли санкции.

За несколько дней ими была озвучена тема, что есть определенные шаги, которые говорят о том, что в переговорном треке "Вашингтон - Минск" будут сняты санкции именно с удобрений. Авторы опирались в своих прогнозах непосредственно на встречу Дональда Трампа с фермерами, которая состоялась накануне.

Американский лидер, встречаясь с фермерами, сказал: "Фермеры - незаменимый национальный актив, основа Америки. Я всегда это чувствовал. Они так важны. К сожалению, при сонном Джо Байдене (он сонный парень) наши фермеры пострадали от худшей инфляции в современной истории, ограничений на энергию, множества других, необходимых для фермеров вещей. И то, что они сделали с фермерами, просто неприемлемо".

Важно понимать, что для американской стороны в первую очередь выгодно приехать в Беларусь и решить вопрос с калийными удобрениями. Американцам они очень нужны.

"Сделаем Америку снова сытой" - такой лозунг может предшествовать прежнему лозунгу "Сделаем Америку снова великой", поскольку продукты питания должны стать доступными. Как раз на этой же встрече Дональд Трамп заявил, что выделит помощь фермерам в 12 млрд долларов, потому что ситуация не самая хорошая.

Волков и Сыч: переговоры Беларуси и США | Ссора Трампа с Европой | Итоги года по версии журнала Time В эфире "Первого информационного" политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей. Главные темы: - Динамика белорусско-американских отношений: переговоры Лукашенко и Коула в Минске. - Что не поделили Трамп и европейские политики? Об этом и не только - в новом вечернем интерактивном подкасте "Волков и Сыч". 13.12.2025 23:04

Возвращаясь к переговорам белорусского Президента и Джона Коула, можно отметить, что американцы снимают эти санкции с калийной отрасли, потому что это им тоже необходимо. И это не такой уж жест доброй воли, хотя и хороший шаг к нормализации отношений.

Сейчас видно, что ситуация поменялась. Американская сторона делает шаг - снимает санкции с "Белавиа", Беларусь делает шажок - Президент подписывает помилование какого-то количества заключенных. Сейчас сняли санкции с калийных удобрений - пожалуйста, еще один шаг в этом направлении.

Самый важный акцент - переговоры проходят на взаимоуважительном и взаимовыгодном треке, что крайне важно для Беларуси и действительно выгодно.

Снятие санкций с калийной отрасли в первую очередь важно для Соединенных Штатов. По какой причине? Во-первых, выборы на носу у Дональда Трампа (как и Новый год). Промежуточные выборы играют ключевую роль. Он сам об этом постоянно говорит. И если он не снизит стоимость продуктов питания, которые действительно находятся за пределами покупательской способности среднестатистического американца, он не сможет сохранить власть и преимущество в парламенте, значит, не сможет проводить свои законы.

Соответственно, фактически, закупая калий в Республике Беларусь по доступным ценам, он в первую очередь стелет себе соломку.