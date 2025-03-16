3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Вучич: За протестами стоят западные спецслужбы
Вучич заявил, что не уйдет в отставку из-за массовых протестов. По словам сербского лидера, по оценкам армии, в протестах в Белграде приняли участие 88 тыс. человек, а полиция оценила их количество в 107 тыс. Он отметил, что эти цифры гораздо меньше, чем те, которые называли организаторы акции. Вучич подчеркнул, что во время митингов происходили провокации.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Я приветствую мудрый, серьезный и ответственный подход сил безопасности, полиции, а также агентства военной безопасности и разведывательного управления, которые разгадали замыслы и поняли, что основные события на самом деле разворачивались в одном месте, планировался ряд инцидентов. Я горжусь тем, что 99 % студентов-протестующих не хотели никаких инцидентов ".
В ходе протестов в Белграде 15 марта было использовано более 60 взрывных устройств. 56 человек получили травмы, они доставлены в больницы. 22 человека арестованы.