Вучич: За протестами стоят западные спецслужбы

Вучич заявил, что не уйдет в отставку из-за массовых протестов. По словам сербского лидера, по оценкам армии, в протестах в Белграде приняли участие 88 тыс. человек, а полиция оценила их количество в 107 тыс. Он отметил, что эти цифры гораздо меньше, чем те, которые называли организаторы акции. Вучич подчеркнул, что во время митингов происходили провокации.

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Александр Вучич, президент Сербии:

"Я приветствую мудрый, серьезный и ответственный подход сил безопасности, полиции, а также агентства военной безопасности и разведывательного управления, которые разгадали замыслы и поняли, что основные события на самом деле разворачивались в одном месте, планировался ряд инцидентов. Я горжусь тем, что 99 % студентов-протестующих не хотели никаких инцидентов ".