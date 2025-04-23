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Въезда на границе в Польшу ожидают 1395 единиц авто
На границе в Польшу въезда ожидают около 1,4 тыс. легковушек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") фиксируется 1395 единиц авто. С пятницы очередь на въезд в Польшу увеличилась на 280 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 29 % авто от нормы.
Польское направление также остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") фиксируется 770 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через этот пункт пропуска в Польшу проследовало 49 % авто от нормы.
За выходные дни контрольные службы литовских "Шальчининкая" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкая" (сопредельный "Каменный Лог") оформили 23 % большегрузов от нормы. Въезда в ЕС через литовские пункты пропуска ожидают 730 грузовых авто.
Скопление большегрузов также фиксируется перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина"). Его сотрудники с пятницы приняли на свою территорию 33 % грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 370 фур.