Въезда в ЕС ожидают почти 2 200 легковушек. В таможне напомнили об электронной очереди

Проблема очередей на границе снова актуализировалась сразу после нового года. Речь идет только о польском направлении, причем если с фурами в "Козловичах" все в порядке, то с легковушками и автобусами есть вопросы.

По информации Госпогранкомитета, 10 января в 8 утра перед пунктом пропуска "Тересполь" (с нашей стороны это "Брест") стоят почти 2 200 легковушек. С автобусами ситуация стала чуть получше. Накануне их было 60, сейчас 6. Многие из туристов опоздали на авиарейсы. В среднем в час сопредельная сторона принимает 1-2 автобуса.

Белорусско-польская граница

Самая большая проблема в том, что польские пограничники продолжают медленно оформлять легковой транспорт. При норме пропуска в 1 700 автомобилей в сутки службы соседней страны принимают не более 700, то есть около 40 % от нормы. А накануне в Брестской таможне рассказали, что этот показатель упал и вовсе до 30 %.

В свою очередь в таможне напомнили, что у водителей легковых авто есть возможность зарегистрироваться в электронной очереди и после приехать на границу к необходимому времени. Такой кейс без сомнения пользуется популярностью, ведь ждать легковушкам приходится и по несколько дней. А значит, люди, зарегистрировавшись, могут провести это время дома.

"Физически они не находятся в ожидании вблизи территории пункта пропуска, а могут спланировать свое время и в указанное, установленное время, прибыть в пункт пропуска, тем самым упростить время ожидания и сделать его более комфортным, - рассказал Алексей Данилюк - начальник таможенного поста "Варшавский мост". - Автодорожный пункт пропуска "Брест" является единственным функционирующим пунктом пропуска для легкого транспорта и автобусов на польском направлении, что усложняет нагрузку на его инфраструктуру".

В Госпогранкомитете Беларуси просят учитывать ситуацию и отслеживать обстановку на портале ГПК и в мобильном приложении "Граница Беларуси".