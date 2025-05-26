Выпускники инженерных классов впервые смогут без экзаменов поступать на педагогические специальности

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Выпускники инженерных классов могут без экзаменов поступать на педагогические специальности. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец, пишет БЕЛТА.

В этом году пройдет первый выпуск в инженерных классах белорусских школ. Абитуриенты, окончившие этот профиль, впервые смогут поступать в университеты по собеседованию без экзаменов, но при соответствующей успеваемости. "Перечень специальностей, на которые они могут поступать, достаточно широкий. Он включает как инженерные, так и педагогические специальности, за исключением филологического профиля. Поэтому ждем ребят в наших университетах - как региональных, так и столичных", - рассказал Андрей Иванец.

Он отметил, что в этом году увеличен прием абитуриентов как на педагогические, так и на медицинские специальности. "Что касается специальностей инженерного профиля, то сегодня фактически каждый четвертый обучающийся на бюджете - это будущий инженер. Поэтому на сегодняшний момент это достаточно оптимальное количество, которое полностью соответствует потребностям нашей экономики", - подчеркнул руководитель образовательного ведомства.