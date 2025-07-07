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Высоцкая: Военно-патриотические клубы внутренних войск дают детям всестороннее развитие
"Молодая гвардия" выходит на информационный фронт. 7 июля закадровая жизнь студий Белтелерадиокомпании приоткрылась для юных корреспондентов из военно-патриотических клубов внутренних войск.
Ребята прибыли из разных уголков Беларуси на военно-полевой сбор и получили возможность попробовать себя в качестве ведущих и репортеров. Экскурсии по студиям, мастер-классы, первые пробы чтения с суфлера и съемка трендовых роликов для соцсетей - все это стало частью их медиапрактики.
Работу импровизированной школы организовали активисты женского движения медиахолдинга.
Алеся Высоцкая, завотделом репортеров телеканала "Первый информационный", член правления Белорусского союза женщин:
"Военно-патриотические клубы внутренних войск сегодня дают детям всестороннее развитие. И нам очень нравится, что Белорусский союз женщин и активисты женского движения нашего медиахолдинга Белтелерадиокомпании не просто сторонние наблюдатели процессов, но и активные участники. И школа журналистики тому пример. Мы рады, что можем этих замотивированных детей, самых лучших воспитанников клубов, погрузить в этот волшебный мир закадровой жизни и телевидения".
Проект реализуется во второй раз. Это важный шаг в поддержке юных медиалидеров. Военно-патриотическое движение набирает популярность, только во внутренних войсках по всей стране действует уже 21 клуб. И в эти дни на военно-полевом сборе "молодогвардейцы" показывают, чему научились.