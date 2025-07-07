Высоцкая: Военно-патриотические клубы внутренних войск дают детям всестороннее развитие

"Молодая гвардия" выходит на информационный фронт. 7 июля закадровая жизнь студий Белтелерадиокомпании приоткрылась для юных корреспондентов из военно-патриотических клубов внутренних войск.

Ребята прибыли из разных уголков Беларуси на военно-полевой сбор и получили возможность попробовать себя в качестве ведущих и репортеров. Экскурсии по студиям, мастер-классы, первые пробы чтения с суфлера и съемка трендовых роликов для соцсетей - все это стало частью их медиапрактики.

Работу импровизированной школы организовали активисты женского движения медиахолдинга.

Алеся Высоцкая, завотделом репортеров телеканала "Первый информационный", член правления Белорусского союза женщин:

"Военно-патриотические клубы внутренних войск сегодня дают детям всестороннее развитие. И нам очень нравится, что Белорусский союз женщин и активисты женского движения нашего медиахолдинга Белтелерадиокомпании не просто сторонние наблюдатели процессов, но и активные участники. И школа журналистики тому пример. Мы рады, что можем этих замотивированных детей, самых лучших воспитанников клубов, погрузить в этот волшебный мир закадровой жизни и телевидения".