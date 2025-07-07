Юные участники "Славянского базара" из 14 стран провели целый день в белорусской столице

7 июля поезд с участниками Международного детского музыкального конкурса "Витебск" прибудет в фестивальную столицу. Накануне юные таланты заглянули в Минск. Один день в белорусской столице провели голоса из 14 стран. География - от Мальты и Италии до Армении и Узбекистана.



В программе выходного дня - экскурсии по ведущим предприятиям страны. Не обошлось и без репетиций. Вместе с Национальным академическим оркестром имени Финберга конкурсанты провели более четырех часов. Не отпетых партитур, нет, уровень международный, а значит, и подготовка соответствующая. Уже 8 июля участники попытают удачу и вытянут свой, возможно, счастливый конкурсный номерок.

Амалия Сухан, представительница Беларуси на ХХІІІ Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2025": "В течение трех месяцев мы готовили эти две песни. Продумывали, какую историю я буду рассказывать зрителям, прорабатывали каждую деталь - вплоть до того, подходят ли нам каблуки на туфлях. Все было отточено до мелочей. И, конечно, когда я думаю о проделанной работе и понимаю, что у меня все получается с песнями, волнение постепенно уходит".

"До "Славянского базара" у нас было много репетиций, мы серьезно готовились. Потом прошел отбор в России. Меня выбрали - и вот я уже здесь. Здесь тоже много классных ребят, идут репетиции. Все проходит замечательно, мне очень нравится", - поделился своими впечатлениями представитель России Заур Барагунов.

"Я очень впечатлена Беларусью. Представлять Мальту на международном конкурсе было моей мечтой. Впервые представляю свою страну за границей. Подружилась со многими участниками конкурса. Мне все очень нравится", - рассказала представительница Мальты Маккей Мирэйль.