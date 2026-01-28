Юрист Лаптев о запрете соцсетей для детей: Беларусь изучит зарубежный опыт, торопиться не будет

Вишинг, социальная инженерия и кибератаки - последствия неаккуратного обращения со своими данными. Белорусскому закону о защите персональной информации исполняется 5 лет. И как только что заявили в отраслевом ведомстве, в 2026 году он будет корректироваться.

В рамках тематического форума, посвященного вопросам защиты персональных данных, практикующий юрист и руководитель отделения Белорусского союза юристов Кирилл Лаптев прокомментировал актуальные международные тренды и подходы, которые могут быть адаптированы в национальном законодательстве.

Отвечая на вопрос о целесообразности введения в Беларуси норм, запрещающих детям заводить аккаунты в социальных сетях по примеру Австралии, Франции и Австрии, эксперт назвал эту тему комплексной и крайне актуальной.

"Мы должны четко понимать, что это комплексный вопрос. И с точки зрения развития, с точки зрения использования различных технологий управления вниманием, но опять же вопрос о данных наших детей, которые получают различные социальные сети", - подчеркнул Кирилл Лаптев.

Однако, по его мнению, Республике Беларусь не стоит спешить с прямым заимствованием таких запретов. Вместо этого необходим взвешенный анализ международной практики, ее адаптация под локальные реалии и оценка возможных механизмов внедрения.

"Нам надо посмотреть на реакцию, чтобы собрать лучшее, адаптировать под локальные реалии. Поэтому, на мой взгляд, не стоит торопиться с этим вопросом", - заявил юрист.

Он отметил, что в стране уже действуют поэтапные меры, направленные на схожие цели, например, ограничение использования мобильных телефонов в школах. Это позволяет переносить фокус внимания детей из цифровой сферы, где им управляют алгоритмы платформ, в контролируемое образовательное и живое коммуникативное пространство.

Касаясь ожидаемых изменений в законодательстве о защите персональных данных, эксперт сообщил, что юридическое сообщество и Центр защиты персональных данных уже провели серьезную работу. Разработана "дорожная карта", которая предлагает сбалансированный подход.

"С одной стороны, это поэтапное внедрение и развитие защиты персональных данных, а с другой - реакция на то, каким образом закон в текущей редакции был имплементирован на практике", - пояснил Кирилл Лаптев.

Такой подход, по его словам, позволяет одновременно адаптировать нормы под сложившуюся правоприменительную практику и закладывать основы для будущего развития на ближайшие 3-5 лет до следующих масштабных изменений.