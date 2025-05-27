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Захарова: Беларусь способствовала успешному обмену военнопленными
У Беларуси большой опыт в предоставлении площадки для переговоров между Россией и Украиной - это Минские соглашения в 2014 году, переговоры в 2022-м в Гомеле и Бресте.
Также белорусская сторона помогает возвращению из Украины российских пленных. За это Россия очень благодарна. Беларусь помогает не только дипломатически, но и искренне душой переживает, чтобы этот конфликт быстрее закончился.
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России:
"Мы действительно видим сопереживание и сочувствие Минска к тому, что творится в регионе, просто с братских позиций. Заявлено это было Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и белорусский народ, мне кажется, к этому также относится. Минск стал местом, где в сентябре 2014-го и в феврале 2015 г. были достигнуты важные договоренности, которые имели все шансы на то, чтобы стать стабилизирующими и остановить эскалацию кризиса. Минск принимал у себя заседание контактной группы большое количество раз и на достойном уровне, создавал все условия для диалога Киева, ДНР, ЛНР при посредничестве ОБСЕ и России. Я бы сказала, что это не только многоплановое, но и разветвленное участие в создании условий для работы очень непростых механизмов на этом треке. Уникальная бесценная помощь белорусских друзей в гуманитарной сфере".
Эксперт отметила, что безмерно благодарна за содействие Беларуси в возвращении на родину оказавшихся в украинском плену российских военнослужащих, мирных граждан из Курской области.
"Опять 23-25 мая на белорусско-украинской границе состоялся крупнейший за 3 года обмен формулы 1000 на 1000. Безусловно, успешной реализации этой договоренности в немалой степени способствовали представители государственных структур и ведомств Республики Беларусь", - заявила Мария Захарова.
Фото БЕЛТА