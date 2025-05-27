Захарова: Беларусь способствовала успешному обмену военнопленными

"Мы действительно видим сопереживание и сочувствие Минска к тому, что творится в регионе, просто с братских позиций. Заявлено это было Президентом Беларуси Александром Лукашенко, и белорусский народ, мне кажется, к этому также относится. Минск стал местом, где в сентябре 2014-го и в феврале 2015 г. были достигнуты важные договоренности, которые имели все шансы на то, чтобы стать стабилизирующими и остановить эскалацию кризиса. Минск принимал у себя заседание контактной группы большое количество раз и на достойном уровне, создавал все условия для диалога Киева, ДНР, ЛНР при посредничестве ОБСЕ и России. Я бы сказала, что это не только многоплановое, но и разветвленное участие в создании условий для работы очень непростых механизмов на этом треке. Уникальная бесценная помощь белорусских друзей в гуманитарной сфере".