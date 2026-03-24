Законодательный день в ПП: депутаты рассмотрят 4 законопроекта, в том числе и о цифровом рубле

Важный законодательный день. Сегодня депутаты Палаты представителей соберутся на заседании сессии.

В повестке - 4 законопроекта. Пожалуй, самый резонансный - о цифровом рубле. В дополнение к наличным и безналу вводится третья, цифровая, форма денег. В опытно-промышленную эксплуатацию ее планируется запустить уже 1 июля.

Также сегодня в повестке депутатов ратификация международного документа об устранении двойного налогооблажения с Мьянмой. И во втором чтении парламентарии рассмотрят документы по вопросам нормотворчества и недропользования.

