Законодательный день в ПП: депутаты рассмотрят 4 законопроекта, в том числе и о цифровом рубле

В повестке - 4 законопроекта. Пожалуй, самый резонансный - о цифровом рубле. В дополнение к наличным и безналу вводится третья, цифровая, форма денег. В опытно-промышленную эксплуатацию ее планируется запустить уже 1 июля.



Также сегодня в повестке депутатов ратификация международного документа об устранении двойного налогооблажения с Мьянмой. И во втором чтении парламентарии рассмотрят документы по вопросам нормотворчества и недропользования.