"Законы, идущие от жизни" - Игорь Сергеенко подвел итоги работы парламента за 2025 год

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в программе "Актуальное интервью" подвел результаты работы парламентариев за 2025 год, назвал ключевые законодательные инициативы и рассказал, как мнение избирателей влияет на законы страны.

Игорь Сергеенко отметил, что 2025 год войдет в историю тремя важнейшими событиями: президентскими выборами, вторым заседанием VII Всебелорусского народного собрания, где была принята программа социально-экономического развития на новую пятилетку, и 80-летием Великой Победы. Именно эти вехи во многом определяли деятельность депутатов.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f8d2b89-2b02-478a-ab73-3238654d85fd/conversions/5452b024-a80a-4275-9816-cfe8de87a513-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f8d2b89-2b02-478a-ab73-3238654d85fd/conversions/5452b024-a80a-4275-9816-cfe8de87a513-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f8d2b89-2b02-478a-ab73-3238654d85fd/conversions/5452b024-a80a-4275-9816-cfe8de87a513-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f8d2b89-2b02-478a-ab73-3238654d85fd/conversions/5452b024-a80a-4275-9816-cfe8de87a513-xl-___webp_1920.webp 1920w

В законотворческом плане год был насыщенным: за две сессии принято 75 законов, проведено 27 заседаний в Овальном зале. Этой работе предшествовала активная деятельность комиссий, взаимодействие с правительством и другими госорганами.

Глава парламента выделил несколько приоритетных направлений в законотворчестве за прошедший 2025 год. Во-первых, это сфера национальной безопасности, где были внесены изменения в законы о военной организации, ратифицирован договор о взаимодействии с Российской Федерацией в региональной группировке войск, а также ужесточена ответственность за нарушения, в том числе в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.

Во-вторых, важным блоком стала правоохранительная деятельность: парламентарии внесли изменения в Уголовный, Административный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также приняли Закон об амнистии к 80-летию Великой Победы.

Палата представителей Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fef51ad-b941-41ea-ad20-fa4392f568dd/conversions/c67fa147-9de5-4b20-96d2-197788b14587-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fef51ad-b941-41ea-ad20-fa4392f568dd/conversions/c67fa147-9de5-4b20-96d2-197788b14587-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fef51ad-b941-41ea-ad20-fa4392f568dd/conversions/c67fa147-9de5-4b20-96d2-197788b14587-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6fef51ad-b941-41ea-ad20-fa4392f568dd/conversions/c67fa147-9de5-4b20-96d2-197788b14587-xl-___webp_1920.webp 1920w

В-третьих, ключевое внимание было уделено экономике, где принят важнейший бюджетно-налоговый пакет на 2026 год. "Наши комиссии работали вместе с правительством, особенно по налоговому законодательству. В дискуссиях находили взаимоприемлемое решение, исходящее от жизни", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Кроме того, он привел пример оперативного решения насущного вопроса - поправок в Правила дорожного движения, которые разрешили 17-летним водителям с правами работать на сельскохозяйственной технике, что существенно помогло многим ребятам во время весенних полевых работ.

Спикер подтвердил, что связь с избирателями - основа работы. За год депутаты провели около 9 тыс. мероприятий в округах (встречи, разъяснительная работа, участие в общественно-политических акциях) и рассмотрели порядка 7 тыс. обращений граждан.

"Депутаты - это зеркало народа, потому что вы всегда слушаете своих избирателей, и их мнение потом влияет на конечные законы", - отметил Игорь Сергеенко. Он добавил, что, хотя количество обращений немного снизилось, изменилась их структура: стало меньше законодательных инициатив "снизу" и больше личных просьб о помощи.

Пресс-центр Палаты представителей Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb4fa6cf-1988-49f1-aec9-92e8152a4dea/conversions/97160086-5f78-4775-a28c-e57dd04b389f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb4fa6cf-1988-49f1-aec9-92e8152a4dea/conversions/97160086-5f78-4775-a28c-e57dd04b389f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb4fa6cf-1988-49f1-aec9-92e8152a4dea/conversions/97160086-5f78-4775-a28c-e57dd04b389f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb4fa6cf-1988-49f1-aec9-92e8152a4dea/conversions/97160086-5f78-4775-a28c-e57dd04b389f-xl-___webp_1920.webp 1920w Пресс-центр Палаты представителей Беларуси

Касаясь программы Всебелорусского народного собрания, председатель Палаты представителей отметил, что депутаты уже на этапе разработки участвовали в ее формировании, внося предложения, обобщенные в ходе работы с избирателями на местах. Теперь их ключевая задача заключается в том, чтобы донести основные приоритеты этой программы до общества и оказывать посильную помощь в их практической реализации в регионах.

Отдельно Игорь Сергеенко остановился на международной парламентской работе, опровергая распространенное мнение, будто она сводится лишь к протокольным встречам. Он подчеркнул, что активно развивается сотрудничество в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, где ведется работа, в том числе, над выравниванием прав граждан двух стран.

Кроме того, расширяется круг международных контактов: Беларусь была принята в Азиатскую парламентскую ассамблею, объединяющую около 50 государств, в качестве наблюдателя, а также налажены связи с Арабским парламентом.

В рамках Национального собрания действуют 42 группы дружбы, при этом каждая зарубежная поездка парламентариев тщательно готовится совместно с правительством и Министерством иностранных дел для продвижения экономических интересов страны и проработки конкретных проектов.

межпарламентская деятельность news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6034ac7d-fa4c-48f2-946b-c666b184938a/conversions/0421e6e1-534c-4e90-a8b8-1b52326a03c5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6034ac7d-fa4c-48f2-946b-c666b184938a/conversions/0421e6e1-534c-4e90-a8b8-1b52326a03c5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6034ac7d-fa4c-48f2-946b-c666b184938a/conversions/0421e6e1-534c-4e90-a8b8-1b52326a03c5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6034ac7d-fa4c-48f2-946b-c666b184938a/conversions/0421e6e1-534c-4e90-a8b8-1b52326a03c5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отвечая на вопрос о защите исторической памяти, Игорь Сергеенко заявил, что на законодательном уровне сделано, кажется, все: соответствующие нормы есть в обновленной Конституции и ряде законов.