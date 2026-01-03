3.71 BYN
"Законы, идущие от жизни" - Игорь Сергеенко подвел итоги работы парламента за 2025 год
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в программе "Актуальное интервью" подвел результаты работы парламентариев за 2025 год, назвал ключевые законодательные инициативы и рассказал, как мнение избирателей влияет на законы страны.
Игорь Сергеенко отметил, что 2025 год войдет в историю тремя важнейшими событиями: президентскими выборами, вторым заседанием VII Всебелорусского народного собрания, где была принята программа социально-экономического развития на новую пятилетку, и 80-летием Великой Победы. Именно эти вехи во многом определяли деятельность депутатов.
В законотворческом плане год был насыщенным: за две сессии принято 75 законов, проведено 27 заседаний в Овальном зале. Этой работе предшествовала активная деятельность комиссий, взаимодействие с правительством и другими госорганами.
Глава парламента выделил несколько приоритетных направлений в законотворчестве за прошедший 2025 год. Во-первых, это сфера национальной безопасности, где были внесены изменения в законы о военной организации, ратифицирован договор о взаимодействии с Российской Федерацией в региональной группировке войск, а также ужесточена ответственность за нарушения, в том числе в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.
Во-вторых, важным блоком стала правоохранительная деятельность: парламентарии внесли изменения в Уголовный, Административный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также приняли Закон об амнистии к 80-летию Великой Победы.
В-третьих, ключевое внимание было уделено экономике, где принят важнейший бюджетно-налоговый пакет на 2026 год. "Наши комиссии работали вместе с правительством, особенно по налоговому законодательству. В дискуссиях находили взаимоприемлемое решение, исходящее от жизни", - подчеркнул Игорь Сергеенко.
Кроме того, он привел пример оперативного решения насущного вопроса - поправок в Правила дорожного движения, которые разрешили 17-летним водителям с правами работать на сельскохозяйственной технике, что существенно помогло многим ребятам во время весенних полевых работ.
Спикер подтвердил, что связь с избирателями - основа работы. За год депутаты провели около 9 тыс. мероприятий в округах (встречи, разъяснительная работа, участие в общественно-политических акциях) и рассмотрели порядка 7 тыс. обращений граждан.
"Депутаты - это зеркало народа, потому что вы всегда слушаете своих избирателей, и их мнение потом влияет на конечные законы", - отметил Игорь Сергеенко. Он добавил, что, хотя количество обращений немного снизилось, изменилась их структура: стало меньше законодательных инициатив "снизу" и больше личных просьб о помощи.
Касаясь программы Всебелорусского народного собрания, председатель Палаты представителей отметил, что депутаты уже на этапе разработки участвовали в ее формировании, внося предложения, обобщенные в ходе работы с избирателями на местах. Теперь их ключевая задача заключается в том, чтобы донести основные приоритеты этой программы до общества и оказывать посильную помощь в их практической реализации в регионах.
Отдельно Игорь Сергеенко остановился на международной парламентской работе, опровергая распространенное мнение, будто она сводится лишь к протокольным встречам. Он подчеркнул, что активно развивается сотрудничество в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, где ведется работа, в том числе, над выравниванием прав граждан двух стран.
Кроме того, расширяется круг международных контактов: Беларусь была принята в Азиатскую парламентскую ассамблею, объединяющую около 50 государств, в качестве наблюдателя, а также налажены связи с Арабским парламентом.
В рамках Национального собрания действуют 42 группы дружбы, при этом каждая зарубежная поездка парламентариев тщательно готовится совместно с правительством и Министерством иностранных дел для продвижения экономических интересов страны и проработки конкретных проектов.
Отвечая на вопрос о защите исторической памяти, Игорь Сергеенко заявил, что на законодательном уровне сделано, кажется, все: соответствующие нормы есть в обновленной Конституции и ряде законов.
Он подчеркнул, что работа по патриотическому воспитанию, включающая международные форумы, акции и чествования ветеранов, будет продолжаться. "Если эти мероприятия цепляют за живое, добавляют не только знаний, но и эмоций, вот тогда мы можем говорить об эффективности. Нам нужно сохранить память во имя будущих поколений и, в конечном итоге, мир. На это и направлена вся наша работа", - резюмировал Игорь Сергеенко.