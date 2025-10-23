Закрутить вентиль: ЕС приговорил себя к крупному энергетическому кризису

Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если в Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Новые меры вступят в силу 1 января 2026 года. Чем это обернется для ЕС? Своим мнением поделилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

"Поэтапный отказ начался уже давно - с 2022 года, и планы по диверсификации поставок в Европейский союз осуществляются давно. Сегодня мы можем говорить о дорожной карте, которой четко определены этапы подобных шагов", - заявила эксперт.

По ее словам, страны Евросоюза полностью перестраивают свою модель экономики, потому что все, чего они достигли в экономике, их история успеха была связана с дешевыми российскими энергоресурсами. А сегодня они хотят перейти на качественно иную модель, к которой они абсолютно не готовы ни физически, ни материально, ни психологически.

Ольга Лазоркина отметила, что будут затронуты три сферы: политическая (и выборы тоже будут оказывать влияние на все это), социальная и экономика. А проседание в ней видно уже сегодня, хотя еще не произошел полный отказ от поставок российского газа.

Аналитик БИСИ считает, что пока дешевые российске энергоресурсы заменять ничем не будут. Диверсификация означает, что будут поставки из других стран. И сегодня идет пересмотр: по трубе или сжиженный газ. "Российская Федерация готова включиться и в эти программы. Основные поставщики ведь Соединенные Штаты Америки. Катар тоже может поставлять, но цена-то совершенно другая. И там все хотят не долгосрочные контракты, а в зависимости от ситуации, в том числе и политической", - заметила эксперт.

США - основной поставщик и идейный вдохновитель отказа от дешевых российских энергоносителей для Европы. То есть таким образом Штаты хотят подмять под себя энергетический рынок.

"Они уже подмяли под себя рынок, потому что повышение цен и падение промышленности в Европейском союзе уже означает то, что компании вывозят производство в Соединенные Штаты Америки. Американцы приняли специальные законодательные меры для того, чтобы концерны из Европы перевозили производство в Соединенные Штаты. И перевозят активно. По состоянию на 2024 год свыше 17 тыс. компаний только в Германии объявили о банкротстве. То есть мелкий и средний бизнес просто исчезает либо переезжает в другие страны. Например, в Швецию", - рассказала аналитик.