3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Таможенный комитет получил церковную хоругвь
18 ноября Таможенный комитет обзавелся церковной хоругвью. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин возглавил церемонию торжественной передачи.
Вручение хоругвей - символический жест. Церковь передает знамя с образом святых как знак духовной поддержки, благословения и напоминания о христианских ценностях.
Для ведомств хоругвь становится не просто украшением, а сакральным символом, связывающим их деятельность с идеей служения и защиты.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:
"У Таможенного комитета есть и таможенные знамена, но хоругвь - это духовное знамя, которое духовно поддерживает сотрудников таможни в их службе и помогает честно и достойно исполнять свои служебные обязанности. Для нас очень важно, что хоругви нам вручил непосредственно Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. На хоругви таможенных органов изображен лик святого Матфея, это один из 12 апостолов Иисуса Христа, евангелист и покровитель таможенных органов. Для нас вручение хоругви - это тот знаковый момент, когда вся таможенная служба будет еще и под защитой нашего Иисуса Христа".
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
"Хоругви - это духовный стяг и знамя воинское. Оно всегда воодушевляло наших воинов на защиту Отечества. Хотя силовые ведомства выполняют разные функции, но воодушевление и опора на духовно-нравственные основы, которые формировались в предыдущих поколениях, очень важно. Когда создаются хоругви, они служат напоминанием о том, что есть у ведомства небесный покровитель, к которому можно и нужно обращаться. Духовная составляющая важна и значима для каждого человека. Соответственно, это помогает нести службу во благо Отечества и объединяет людей".
Еще со времен Константина Великого знамя с крестом стало символом победы и защиты государства. Вручение хоругвей подчеркивает связь структуры с православной традицией, демонстрирует уважение к духовным ценностям.