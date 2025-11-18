Таможенный комитет получил церковную хоругвь

18 ноября Таможенный комитет обзавелся церковной хоругвью. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин возглавил церемонию торжественной передачи.

Вручение хоругвей - символический жест. Церковь передает знамя с образом святых как знак духовной поддержки, благословения и напоминания о христианских ценностях.

церковная хоругвь

Для ведомств хоругвь становится не просто украшением, а сакральным символом, связывающим их деятельность с идеей служения и защиты.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:

"У Таможенного комитета есть и таможенные знамена, но хоругвь - это духовное знамя, которое духовно поддерживает сотрудников таможни в их службе и помогает честно и достойно исполнять свои служебные обязанности. Для нас очень важно, что хоругви нам вручил непосредственно Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. На хоругви таможенных органов изображен лик святого Матфея, это один из 12 апостолов Иисуса Христа, евангелист и покровитель таможенных органов. Для нас вручение хоругви - это тот знаковый момент, когда вся таможенная служба будет еще и под защитой нашего Иисуса Христа".

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Хоругви - это духовный стяг и знамя воинское. Оно всегда воодушевляло наших воинов на защиту Отечества. Хотя силовые ведомства выполняют разные функции, но воодушевление и опора на духовно-нравственные основы, которые формировались в предыдущих поколениях, очень важно. Когда создаются хоругви, они служат напоминанием о том, что есть у ведомства небесный покровитель, к которому можно и нужно обращаться. Духовная составляющая важна и значима для каждого человека. Соответственно, это помогает нести службу во благо Отечества и объединяет людей".

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси