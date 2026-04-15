3.76 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
"Закрытие Ормузского пролива будет иметь пагубное влияние на мировую экономику" - эксперт Бридже
Закрытие Ормузского пролива может вызвать невиданный до этого рост цен на энергоресурсы и глобальный кризис. О значении пролива для мировой экономики рассказал российский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.
Он отметил, что Ормузский пролив - это ключевая артерия мировой логистики и торговли. Она очень важна, особенно в контексте поставок нефти и обеспечения экономической стабильности многих стран.
Через пролив проходят танкеры крупнейших нефтяных компаний, таких как Saudi Aramco, а также проходили суда с продукцией из России и других стран.
Перекрытие Ормузского пролива может вызвать глобальный кризис продовольствия и энергетический коллапс для стран Европейского союза и азиатских государств.
"То есть это, можно сказать, главный пролив, который связан с экономикой многих стран: Китая, России, европейских стран, Азии. Поэтому закрытие Ормузского пролива будет иметь пагубное влияние на мировую экономику", - резюмировал Дмитрий Бридже.