"Закрытие Ормузского пролива будет иметь пагубное влияние на мировую экономику" - эксперт Бридже

Закрытие Ормузского пролива может вызвать невиданный до этого рост цен на энергоресурсы и глобальный кризис. О значении пролива для мировой экономики рассказал российский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

Он отметил, что Ормузский пролив - это ключевая артерия мировой логистики и торговли. Она очень важна, особенно в контексте поставок нефти и обеспечения экономической стабильности многих стран.

Через пролив проходят танкеры крупнейших нефтяных компаний, таких как Saudi Aramco, а также проходили суда с продукцией из России и других стран.

Перекрытие Ормузского пролива может вызвать глобальный кризис продовольствия и энергетический коллапс для стран Европейского союза и азиатских государств.