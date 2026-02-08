Защитить беззащитных - белорусы помогают животным пережить зиму

Холод собачий - расхожее выражение в народе, когда на улице знатный минус. Между тем морозная снежная зима - испытание не только для людей, но и для животных. Наш долг - защитить самых маленьких и беззащитных.

В сельском хозяйстве сохранность молодняка - это инвестиция в экономику. Падеж скота в животноводстве Президент на неделе назвал моральным уродством.

Если нет коров и телят, то не будет, соответственно, ни мяса, ни молока. Но дело не только в этом. Как чисто по-человечески можно оставить замерзать животных в лютый мороз?

Расскажем о тех, кому нужна дополнительная "шубка".

Одежда на выгул

Молочно-товарный комплекс находится недалеко от Столбцов. Почти 4,5 тысячи голов и 460 малышей.

Юрий Тарасевич, директор ОАО "Родина Якуба Коласа":

"Пришлось приобрести для телят жилетики, чтобы не уходила температура. Чтобы они находились в тепле, чтобы выживаемость была почти 100 %. Еще в первую очередь это человеческий фактор. Потому что все зависит от человека, который трудится".

Вы удивитесь, но небольшой минус малышам даже на пользу. По словам специалистов, если теленок сухой и сытый, то прохладная погода только укрепляет иммунитет. Животных даже специально отправляют в профилактории на открытом воздухе. Разумеется, при адекватной температуре за окном.

В связи с понижением температуры количество кормлений в хозяйстве увеличили. Причем важна и температура молока, она должна быть не менее 38-39 градусов.

В хозяйстве честно признаются: такой морозной зимы не ждали. Пришлось экстренно утепляться и заказывать попоны для молодняка. Своевременные меры позволили пережить даже самые лютые дни без потерь.

Дмитрий Овчук, замдиректора ОАО "Родина Якуба Коласа":

"При понижении температуры потребляемость сухого вещества увеличивается. Это говорит о том, что животному для обогрева нужно больше энергии, значит, они больше потребляют основного корма. Мы пересматриваем рацион и увеличиваем на 10-15 %, а то и на 20, и 30, все зависит от температуры окружающей среды. По поводу телят молочного периода, у нас была все время двухразовая выпойка. Когда стало холодать, мы перешли на четырехразовую выпойку, организовали дежурство, добавили телятниц и поили четыре раза молоком теплым. Плюс допаивали еще между выпойками, давали теплую водичку".

Сохранить молодняк - один из ключевых вызовов для всего агросектора. На этой неделе акцентировал внимание и Президент. Увы, проблема падежа скота не решена до сих пор. Да и чисто по-человечески, как в лютый мороз можно не защитить братьев наших меньших?

Николай Клавшун, первый зампредседателя Столбцовского райисполкома:

"В первую очередь были утеплены здания дополнительно, начиная от полиэтилена. Дополнительно соломой, запенили где надо, дополнительно приобрели 36 обогревательных установок в виде пушек, которые работают, установлены в телятниках и профилакториях, где содержатся маленькие телята. За каждым хозяйством еще раз закрепили специалистов из управления по сельскому хозяйству, из районной ветеринарной станции. Это позволило ужесточить контроль над выпойкой, досмотром, кормлением телят".

Теплые наряды для телят начали отшивать на швейном предприятии в Солигорске. С таким запросом на фабрику обратилось порядка 40 сельхозпредприятий. Уже есть обратная связь: в жилетках малыши хорошо набирают вес и гораздо реже болеют.

Наталья Кулеш, директор швейного предприятия:

"Мы же все помним, как в пандемию не было завозных масок одноразовых, и все швейники страны прошивали эти маски. Поэтому мы научены опытом, и какая-то сегодня, возможно, ситуация с морозами для животных - это тоже большой SOS. И, наверное, по факту, как пройдут морозы, зима, мы посмотрим, насколько это было носибельно, насколько это было мягко, популярно, или какие-то минусы и плюсы какие были. Конечно, как вид ассортимента мы это все проанализируем".

О зимнем луке своих питомцев позаботились и городские жители. Пуховики у собак не хуже, чем у хозяев. С ассортиментом проблем нет. На маркетплейсах можно найти что угодно - с разноцветными принтами, капюшонами, светоотражающими элементами. Есть даже сапожки.

Луи мог остаться бездомным дворнягой, а превратился в столичного жителя с гардеробом на все сезоны.

"Он мой сыночек, я за ним ухаживаю. Мы чистим зубки, мы подпиливаем когти, у ветеринара ставим прививки. У нас шампунь отдельный для тела, отдельный для лап с пантенолом и хлоргексидином. У него одежда, то есть он полноценный, можно сказать, человек", - рассказала Анастасия Супрун, хозяйка собаки Луи.

Крепкие морозы, наконец, усмирили медведицу Нюру в минском зоопарке. Последние 2 теплые зимы подруга Тристана никак не могла уйти в зимнюю спячку. Зато сейчас у медведей крепкий здоровый сон. Не мерзнут и другие обитатели. У каждого есть теплое укрытие. Кстати, зимой шансов увидеть редких животных в зоопарке больше. Летом утомленные жарой звери стараются спрятаться от любопытных глаз посетителей.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

"Большая нагрузка на наших сотрудниках зоопарка лежит, потому что необходимо расчищать подходы к вольерам, перевозить пищу, отслеживать. Обязательно дается теплая пища. То есть с кухни сразу же быстро доставить, чтобы не успела замерзнуть. Животных кормят сейчас в теплых помещениях, поэтому если не видно животное, с большой вероятностью оно просто кушает в закрытом помещении, обязательно отслеживают, чтобы вода не замерзала".