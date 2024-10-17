"Заставляли отказаться от своих корней" - почему семья из Латвии обратилась за помощью к Лукашенко

Большая семья из Латвии, переехавшая в Беларусь, посетила шоколадную фабрику.

Семья из 12 человек, где 10 детей смогли не только увидеть, как делают белорусские конфеты, но и попробовать их прямо с конвейера.

Анастасия - самый старший ребенок в семье Морозовых, ей 24, именно она озвучивала обращение в адрес Александра Лукашенко.

Анастасия Морозова, гражданка Латвии:

"Этот крик души произошел из-за того, что у нас не было выбора. Чтобы сохранить идентичность свою, нам буквально пришлось бежать из Латвии. Нас заставляли отказаться от своих корней, своей веры и всего того, что делает нас людьми".

Анастасия поделилась, что ее семья хотела безопасно перебраться в Российскую Федерацию. Но финансы не позволяли оплатить даже транспорт, так как все деньги уходили на оплату счетов и продуктов. "Мы были уверены, что Беларусь в лице Президента Александра Лукашенко сможет помочь нам. Это человек, который заботится о своей стране и своем народе. Это заслуживает уважения", - отметила девушка.

Семья узнала о том, что дорога им открыта и можно ехать спустя пару недель после обращения к Президенту.