3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Заставляли отказаться от своих корней" - почему семья из Латвии обратилась за помощью к Лукашенко
Большая семья из Латвии, переехавшая в Беларусь, посетила шоколадную фабрику.
Семья из 12 человек, где 10 детей смогли не только увидеть, как делают белорусские конфеты, но и попробовать их прямо с конвейера.
Анастасия - самый старший ребенок в семье Морозовых, ей 24, именно она озвучивала обращение в адрес Александра Лукашенко.
Анастасия Морозова, гражданка Латвии:
"Этот крик души произошел из-за того, что у нас не было выбора. Чтобы сохранить идентичность свою, нам буквально пришлось бежать из Латвии. Нас заставляли отказаться от своих корней, своей веры и всего того, что делает нас людьми".
Анастасия поделилась, что ее семья хотела безопасно перебраться в Российскую Федерацию. Но финансы не позволяли оплатить даже транспорт, так как все деньги уходили на оплату счетов и продуктов. "Мы были уверены, что Беларусь в лице Президента Александра Лукашенко сможет помочь нам. Это человек, который заботится о своей стране и своем народе. Это заслуживает уважения", - отметила девушка.
Семья узнала о том, что дорога им открыта и можно ехать спустя пару недель после обращения к Президенту.
Анастасия рассказала, что в Латвии закончила среднюю школу к великой удаче. "В то время еще не так пропагандировался латышский язык. Высшее образование я не смогу получить в своей стране, потому что меня не выберут. На первое место поставят, конечно, латышей. Поэтому я смогу пойти только на ту работу, где оно не требуется", - отметила девушка.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все