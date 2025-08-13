Жданович: Правоприменительная практика закона ЕС о свободе СМИ вызывает серьезные сомнения

ЕС вводит в действие спорный закон о свободе СМИ. Подробности обсудили с аналитиком Павлом Ждановичем в студии "Первого информационного".

Этот закон пока не получил полного одобрения в Европе и вызывает много споров во всем мире, но он уже действует во всех странах Европейского союза. Его основные положения вступили в силу 8 августа 2025 года, хотя некоторые из них применяются на практике с мая 2024 года.

"Если переводить дословно, это "Акт о независимости европейских СМИ". Его цель - обеспечить свободу слова, свободу выражения различных мнений, а также гарантировать безопасность журналистов при выполнении их профессиональных обязанностей. Закон призван создать условия, при которых журналисты смогут объективно освещать события и предоставлять обществу качественный информационный продукт", - рассказал аналитик.

Но возникает вопрос: разве раньше не было свободы?

По мнению эксперта, в Европейском союзе уже существовали различные законодательные акты, так или иначе регулирующие свободу слова. Новый законопроект подытоживает эти нормы, хотя отношение к нему было неоднозначным еще на стадии обсуждения, которая длилась более года. Например, национальные правительства Франции, Германии, Венгрии высказывались по поводу этого законопроекта весьма неоднозначно. Тем не менее, он был принят, хотя и не большинством голосов: часть депутатов Европарламента выступила против, некоторые воздержались.

"Сегодня к этому закону критически и скептически относятся не только профессиональное журналистское сообщество, но и аналитические службы, общественно-политические деятели, сами депутаты Европарламента. Несомненно, этот закон исторический, потому что это первый подобный акт, напрямую касающийся средств массовой информации", - отметил Павел Жданович.

"Правоприменительная практика этого закона вызывает серьезные сомнения. Он противоречив: если мы обратимся к статьям 3 и 4, которые вроде бы гарантируют защиту и невмешательство государственных институтов в журналистскую деятельность, на первый взгляд все выглядит благополучно и даже привлекательно. Однако уже в пунктах В и С этих статей появляются оговорки, допускающие вмешательство в работу журналистов - например, при наличии так называемого общественного интереса", - подчеркнул аналитик.

В законе используется целый ряд оборотов и терминов, которые очень расплывчаты и абстрактны: общественный интерес, чрезвычайная ситуация, соразмерность, вопросы, связанные с уголовными преступлениями.

"На вполне законных основаниях определенные государственные институты, включая профильные специальные службы, могут вмешиваться и оказывать давление на профессионалов, занимающихся журналистикой. Значительная часть этого документа посвящена теме дезинформации", - сказал Павел Жданович.