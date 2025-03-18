3.62 BYN
3.12 BYN
3.40 BYN
Знаковая премьера фильма "Чужое небо" проходит в кинотеатре "Победа"
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51fa06be-ea46-41a4-8f7d-cdceab50fb00/conversions/a998e4eb-0559-461b-a1ca-da12228338a6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51fa06be-ea46-41a4-8f7d-cdceab50fb00/conversions/a998e4eb-0559-461b-a1ca-da12228338a6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51fa06be-ea46-41a4-8f7d-cdceab50fb00/conversions/a998e4eb-0559-461b-a1ca-da12228338a6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51fa06be-ea46-41a4-8f7d-cdceab50fb00/conversions/a998e4eb-0559-461b-a1ca-da12228338a6-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byФильм основан на реальных историях белорусов, которые по разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года
42025-03-18T17:03:10.000000Z00
Знаковая премьера фильма "Чужое небо" проходит в кинотеатре "Победа".
Фильм основан на реальных историях белорусов, которые по разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года. Среди зрителей кинопремьеры - министры, депутаты, журналисты, блогеры и, безусловно, молодежь.
С чем пришлось столкнуться белорусам в эмиграции? Темы быта, трудоустройства и семейной жизни, а также история счастливого возвращения на родину.