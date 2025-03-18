Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Знаковая премьера фильма "Чужое небо" проходит в кинотеатре "Победа"

Знаковая премьера фильма "Чужое небо" проходит в кинотеатре "Победа".

Фильм основан на реальных историях белорусов, которые по разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года. Среди зрителей кинопремьеры - министры, депутаты, журналисты, блогеры и, безусловно, молодежь.

С чем пришлось столкнуться белорусам в эмиграции? Темы быта, трудоустройства и семейной жизни, а также история счастливого возвращения на родину.

культураобществоистория