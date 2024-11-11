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ЗРК "ТОР-М2" вскоре заступит на боевое дежурство в Беларусь
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Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
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Когда в Гомельской области завершат сплошные санитарные рубки поврежденного ураганом леса
Белорусский путь развития обсудили на конференции, приуроченной к 30-летию института президентства
Проект "Казахстанцы в боях за Беларусь" презентовали в Минске
ЗРК "ТОР-М2" вскоре заступит на боевое дежурство в Беларусь
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Бывший премьер Сирии подтвердил передачу полномочий переходному правительству
В Молдове могут ввести ЧП из-за возможной остановки транзита газа по трубопроводу из России
Хаменеи события в Сирии назвал продуктом совместного американского и сионистского плана
"Это уже за гранью безумия". Маск раскритиковал очередной финансовый транш Америки Киеву
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