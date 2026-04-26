Зверства и издевательства: какие страшные факты о послевоенных годах хранит история Одрижина

Как чтят память погибших от рук бандеровцев руководителей сельсовета в период с 1944 по 1947 годы, в проекте "Война и мир" рассказал председатель Одрижинского сельисполкома Владимир Климук

В агрогородке Одрижин в память о погибших председателях и сельских исполнителях, жестоко убитых бандами, повесили доску с их именами.

По словам нынешнего председателя сельского исполкома, на территории сельсовета и района вплоть до 1952 года орудовали бандеровские банды. "Когда освободили нашу территорию в 1944 году, началось восстановление советской власти. Корчагин И. А. увековечен на доске памяти, он был уроженцем Сталинграда, тоже воевал, был в партизанском отряде, потом возглавил сельский совет. Бандиты предательски вызвали его из дома и расстреляли. Лящук М. И. стал следующим председателем сельского исполкома. Он был на хуторе Орлец, его изувечили: выкрутили руки, ноги, издевались и в итоге сожгли. Хохлачев С. Н. тоже был председателем. Сам родом из Ленинграда, воевал в действующей армии, попал в плен, бежал, попал в партизанский отряд, успел жениться, был убит. Всего 21 год парню было. Климович К. З. был зампредседателя сельского совета. На хуторе Могилянцы был бандеровцами захвачен и сожжен заживо. Сельский исполнитель Климович Р. Т. тоже убит. Рязько В. С. тоже был сельским исполнителем, был убит", - перечислил он руководителей, отмеченных на памятной доске.

"А вот история Талатынника М. Е. очень страшная. Он был жителем деревни Вивнево в самом приграничье. Бандеровцы его предательски вызвали из дома, отвезли в лесной массив, издевались над ним. Расчленили живот и внутренности (даже страшно говорить), обвязали вокруг дерева. Люди нашли его", - рассказал Владимир Климук.

Он также рассказал о своем отце, который тоже воевал, был в партизанах, потом был бригадиром, восстанавливал колхоз.

К сожалению, его папа рано ушел из жизни, когда Владимиру Николаевичу был год, историю он знает со слов матери. "Как мама рассказывала, ночами он мать учил: "Это твои 2 окна, вот топор лежит, а те мои 2 окна". Потому что в любой момент могли прийти бандеровцы (и они должны были быть настороже - прим. ред.). Хотя тоже по соседству были братья, которые воевали, тоже на помощь могли прийти, но мы же понимаем, как это могло быть".

Отвечая на вопрос, почему уничтожали, искореняли тех, кто поддерживал советскую власть, Владимир Климук обратил внимание на то, что происходит сейчас в Украине. "Кто пришел к власти, чем они занимаются. Прошло столько лет, не одно десятилетие после войны, борьба за власть осталась. И в то время, конечно, они старались отстоять свои идеи, поэтому и шла борьба за власть. А народ хотел нормальной, мирной жизни, советской власти", - считает он.

"Буквально в 500 метрах от границы деревня Вивнево. И в Советском Союзе родственные отношения складывались, семьи создавались. Когда эти события (СВО - прим. ред.) начались, конечно, как бы мнения тех, кто на той стороне, были не очень хорошие. Но время прошло, сегодня люди общаются. Украинцы очень сожалеют, что так случилось с ними. И завидуют нам, что у нас мир, спокойствие. У нас на территории выходцев из Украины около 50 человек проживает. И они отсюда не уезжают, им здесь нравится. Кто-то здесь женился, семью создал. Им здесь домики президентские выделили, в наших домиках проживают, все условия созданы", - отметил Владимир Климук.

"Конечно, отпечаток накладывает то, что у нас пограничная зона. Ответственность за охрану границы лежит на каждом гражданине: бдительность, сведения о незнакомых лицах до пограничной и других служб молниеносно доходят. Тоже принимаем участие в охране государства нашего", - заключил председатель Одрижинского сельского исполкома.

По инициативе председателя могилы воинов Великой Отечественной войны отметили табличками.

"Люди жизни за нас отдавали, мы обязаны и должны чтить их память. И вот такая мысль созрела. Выделили нам средства. Обдумали, какие таблички должны быть с нашим государственным флагом. И работа началась. Подключили старост, школу, дом культуры, всех заинтересованных людей. И по каждой могилке, по каждому кладбищу выявили ветеранов Великой Отечественной войны. 100 % мы еще не выявили, но уже 2 человека обратились с просьбой, что их дедушки там тоже похоронены", - рассказал Владимир Климук.