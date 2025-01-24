RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Песков заявил о готовности Путина к разговору с Трампом

Песков заявил о готовности Путина к разговору с Трампом

Президент РФ Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, в Кремле ждут соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом информирует ТАСС.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, призвав не "гадать на кофейной гуще".

"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.

переговорыСШАРоссия