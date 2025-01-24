Песков заявил о готовности Путина к разговору с Трампом

Погода в Беларуси
Брест4°
Гомель2°
Витебск1°
Могилев1°
Гродно3°
Минск2°
Минск
2°
Президент РФ Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, в Кремле ждут соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом информирует ТАСС.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, призвав не "гадать на кофейной гуще".
"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.