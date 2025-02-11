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100 т сухого молока и 10 машин скорой помощи. Ливану от Президента и народа Беларуси вручили подарок
Приятный подарок вручил глава МИД Максим Рыженков Ливану от Президента и народа Беларуси: 100 т сухого молока и 10 машин скорой помощи.
В эти дни с визитом в Бейруте - белорусская делегация. 11 февраля прошла встреча главы нашего МИД Максима Рыженкова с президентом ближневосточной республики.
Генерал Жозеф Аун на эту должность был избран в начале января. Максим Рыженков передал главе ливанского государства личное послание от белорусского лидера. В нем Александр Лукашенко поздравил Ауна с избранием на высший государственный пост, пожелал скорейшего решения сложных задач, стоящих перед страной, а также пригласил посетить Беларусь.
Жозеф Аун, президент Ливана:
"Прекрасная возможность встретиться с Вами и Вашей делегацией, чтобы лично поблагодарить Вас и Президента Беларуси Александра Лукашенко за подарок. Благодарю за приглашение посетить вашу страну. Вы сказали, что Беларусь - это небольшая страна. Ценность подарка не в его количестве, а в его идеологической наполненности, этот подарок действительно возродит надежды в душах ливанцев. Он показывает любовь белорусского народа к ливанскому. Мы с правительством обсудим шаги по активизации нашей двусторонней повестки. Для меня будет честью посетить Беларусь в удобное время".
Избрание президента и формирование правительства Ливана вселяют уверенность в дальнейшем поступательном развитии страны и расширении взаимовыгодных связей с зарубежными партнерами, включая Беларусь. Официальный Минск готов в атмосфере взаимного уважения развивать двустороннее сотрудничество с Бейрутом.