100 т сухого молока и 10 машин скорой помощи. Ливану от Президента и народа Беларуси вручили подарок

Генерал Жозеф Аун на эту должность был избран в начале января. Максим Рыженков передал главе ливанского государства личное послание от белорусского лидера. В нем Александр Лукашенко поздравил Ауна с избранием на высший государственный пост, пожелал скорейшего решения сложных задач, стоящих перед страной, а также пригласил посетить Беларусь.

"Прекрасная возможность встретиться с Вами и Вашей делегацией, чтобы лично поблагодарить Вас и Президента Беларуси Александра Лукашенко за подарок. Благодарю за приглашение посетить вашу страну. Вы сказали, что Беларусь - это небольшая страна. Ценность подарка не в его количестве, а в его идеологической наполненности, этот подарок действительно возродит надежды в душах ливанцев. Он показывает любовь белорусского народа к ливанскому. Мы с правительством обсудим шаги по активизации нашей двусторонней повестки. Для меня будет честью посетить Беларусь в удобное время".