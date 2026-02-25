2 года назад в Беларуси впервые прошел единый день голосования

"Наше сотрудничество с депутатским корпусом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь не ограничивается только присутствием депутатов Палаты представителей на сессии, в моем случае, Минского городского совета депутатов. Мы вместе в составе наших информационно-пропагандистских групп посещаем трудовые коллективы и посещаем достаточно часто, 4-5 раз в месяц. И, конечно же, взаимодействуем. Наши все дела направлены на решение острых моментов, которые есть у населения, на возможность пообщаться по линии обсуждения различных законопроектов, возможность обменяться мнениями. И, наверное, вот это взаимодействие несет определенную пользу для гражданского общества, что еще раз подтверждает, что единый день голосования внедрен не зря".