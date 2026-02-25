Балдовская: Единый день голосования позволяет более оптимально использовать человеческие ресурсы

Проведение выборов в формате единого дня голосования - взвешенное решение, к которому шли много лет. 25 февраля 2024 года белорусы сделали выбор своих представителей сразу на 4 уровнях. Такой механизм стал возможным благодаря принятым изменениям в Основной закон страны на референдуме 2022 года.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Единый день голосования позволяет более оптимально использовать человеческие ресурсы. Необходимо учитывать, что на выборах депутатов задействовано порядка 70 тыс. членов избирательных комиссий. При избирательных комиссиях аккредитуется около 45 тыс. национальных наблюдателей. В выборах участвуют кандидаты в депутаты, доверенные лица, граждане, которые участвуют в работе инициативных групп и собирают подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Т. е. задействовано большое количество наших граждан в период организации и проведения выборов. Увеличение срока полномочий представительных органов до 5 лет позволило в общем оптимизировать избирательный процесс. Если ранее в нашей стране практически ежегодно проводилась избирательная кампания, то сейчас есть временной зазор, который позволяет сделать анализ проведенной работы, изучить мнения регионов, предпринять действия, которые направлены на совершенствование избирательного законодательства".