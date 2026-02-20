26 февраля состоится Высший госсовет Союзного государства - какие проекты обсудят

Какие проекты обсудят на Высшем госсовете Союзного государства? Подробнее о форматах и составе участников, новой нормативной базе, которая изменит финансовые инструменты в создании совместных товаров, - в рубрике "Докрутим с Круталевич".

26 февраля в России состоится Высший госсовет Союзного государства Беларуси и России. По сути, это переговоры на уровне президентов и глав правительств, где определяется в целом стратегия и конкретные проекты для союза на 3 года. Какими они будут в этот раз?

ВГС по классике собирается регулярно. Последний совет был в Минске. Традиционно проводят его еще в Москве и Санкт-Петербурге. В узком составе встречаются главы государств. Всегда в программах есть неофициальная часть, когда лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин общаются не под телевизионными камерами.

В широком составе уже присутствуют правительство, представители парламентов, помощники и т. д. Белорусско-российский рынок по емкости оценивается в 2 трлн долларов по совокупному ВВП. 2 страны могут глобально производить, желательно максимально встраивая друг друга в производственные цепочки, чтобы гарантировать и импортозамещение, и создание новых производств.

Это всегда основа для разговора: новые предприятия, заводы, производства, желательно наукоемкие. Все вопросы, вынесенные на этот Госсовет, уже согласованы.

2 февраля прошел Совмин, где предварительно итоги подвели во всем, что планировали. Например, запустят пригородное сообщение. Смоленскую область соединят с Витебской. Поезд будет ходить ежедневно. Маршрут: Смоленск - Витебск и Орша - Смоленск.

В промышленной кооперации самый заметный проект в документах - появление нормативной базы по товару Союзного государства. Т.е. то, что производят 2 страны в определенных процентах (хоть самолеты, хоть творог), теперь сможет не только маркироваться знаком Союзного государства, но и получать кредиты на развитие на спецусловиях. Так бизнес и промышленников стимулируют к общим проектам.

Сергей Глазьев, Государственный секретарь Союзного государства:

"Программы в области модернизации автотранспорта, программа фотоники, которая создает новые материалы, новая программа по мембране - эти основные направления завершаются в 2026 году. На Высшем госсовете будет представлен отчет об их реализации и план на 2027-2029 годы".

Примут решение на Госсовете и о создании комитета по стандартам и качеству. Это нужно не только для того, чтобы требовать определенный уровень от производителей, но и для того, чтобы навести общий порядок у контролеров. Все-таки две страны, все время нужна унификация.