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28 июля стартовал ежегодный семинар для белорусских дипломатов
28 июля начался ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Старт Учебно-практической неделе дан в Академии управления при Президенте. В первый же день подписано соглашение о сотрудничестве между внешнеполитическим ведомством и академией.
Ключевая цель - эффективное достижение поставленных перед Министерством иностранных дел Беларуси задач. А это прежде всего актуализация знаний белорусских представителей, повышение квалификации, определение рамок предстоящей работы в условиях изменчивой и напряженной глобальной обстановки. Как отметил глава МИД Беларуси Максим Рыженков, дипломаты могут годами нести службу за рубежом и для них особенно важно находиться в ритме происходящих на родине событий. Иными словами, сверять часы.
В рамках стартового дня Учебно-практической недели дипломаты возложили цветы к монументу Победы. Защита исторической памяти и недопущение искажения фактов - одна из насущных задач представителей Беларуси.
"Благодаря работе Генерального консульства Беларуси в Дубае был переведен на арабский язык фильм "Брестская крепость", который вызвал неподдельный интерес. Зрители были шокированы тем зверством, которое чинили фашисты в Республике Беларусь. После просмотра этого фильма они со слезами на глазах говорили, что так делать нельзя", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Игорь Белый.
За неделю семинара порядка 100 белорусских дипломатов заслушают доклады экспертов, встретятся с представителями министерств, банковских организаций, концернов, а также посетят индустриальные предприятия.