46-е заседание межправсовета ЕАЭС проходит в Казахстане: в центре внимания - ИИ и внешняя торговля

Большой евразийский марафон в эти дни принимает Казахстан. Премьер-министры ЕАЭС, в частности, обсуждают более широкое использование искусственного интеллекта во всех сферах экономики.

Казахстан предлагает готовые решения, за рациональную цифровизацию с пользой для граждан и экономики выступает и Беларусь.

Это уже 46-е заседание межправсовета. Точка отсчета - 1 января 2015 года, когда и заработал союз. Уже со старта у премьеров появилась своя традиция: раз в квартал собираться в одной из стран, чтобы обсуждать насущные экономические вопросы, а главное - решать их конкретно, оперативно, учитывая интересы всех, что соответствует, безусловно, позиции Беларуси.

И с таким настроем Беларусь передала свое председательство в 2025 году Казахстану, который задает тон интеграции в 2026 году.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

"Между Беларусью и Казахстаном противоречий практически никаких нет. Да, в прошлом году мы были председательствующими в ЕС, сегодня Казахстан активно развивает цифровую повестку. В прошлом году было создано новое Министерство искусственного интеллекта и цифровых технологий. И этому цифровому развитию очень много уделяется в стране. Беларусь, конечно, поддерживает этот мировой тренд. И мы все нормативные законодательные акты, принимающиеся на "пятерку", вместе отрабатываем и будем их интегрировать в нашу жизнь".

В предыдущий раз премьеры собирались в декабре 2025-го в Москве, говорили о системе маркировки товаров и единой таможенной политике.

Понятно, что всегда остается часть вопросов, которая требует дополнительного обсуждения. Хорошая возможность выпала как раз на нынешней встрече.

Работа началась сразу. Заседание проходит в узком составе и, как известно, закрыто для прессы. Да, это дискуссия, но на пользу всему союзу. Основные темы - внешняя торговля и внедрение искусственного интеллекта во все сферы экономики.

Подробности узнаем уже 27 марта во время заседания в расширенном составе.

Но на этом премьерская повестка не закончится: пятницу, 27 марта, посвятят цифровой повестке. Форум "Digital Алматы" переходит в "Digital Казахстан", теперь это еще более глобальный формат, призванный донести всю пользу искусственного интеллекта для всех сфер экономики и Евразийского экономического союза в целом.