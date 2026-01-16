3.71 BYN
Авторский разбор недели на события в мире: "Волков и Сыч" в прямом эфире 17 января в 22:15
Автор:Редакция news.by
Авторский взгляд на события в стране и мире. По субботам на "Первом информационном" показывают вечерний интерактивный подкаст "Волков и Сыч".
Ведущие настроены общаться со зрителями в прямом эфире. Вопросы и комментарии в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы. Подписывайтесь и пишите в чат-бот.
"Волков и Сыч" в прямом эфире на "Первом информационном" в субботу, 17 января, в 22:15. Не пропустите!