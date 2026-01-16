Авторский разбор недели на события в мире: "Волков и Сыч" в прямом эфире 17 января в 22:15

Авторский взгляд на события в стране и мире. По субботам на "Первом информационном" показывают вечерний интерактивный подкаст "Волков и Сыч".

Ведущие настроены общаться со зрителями в прямом эфире. Вопросы и комментарии в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы. Подписывайтесь и пишите в чат-бот.