Беларусь и ООН подписали рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития на 5 лет

Беларусь и ООН подписали рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития до 2030 года. Содержание документа полностью синхронизировано с Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года, а также Программой социально-экономического развития нашей страны на 2026-2030 годы, принятой на заседании ВНС.