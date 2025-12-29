3.72 BYN
Беларусь и ООН подписали рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития на 5 лет
Автор:Редакция news.by
Беларусь и ООН подписали рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития до 2030 года. Содержание документа полностью синхронизировано с Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года, а также Программой социально-экономического развития нашей страны на 2026-2030 годы, принятой на заседании ВНС.
В рамочной программе определены четыре стратегических приоритета: человеческое развитие и благополучие для всех, инклюзивная и устойчивая экономическая трансформация, чистая окружающая среда и институциональные основы для мира и развития.