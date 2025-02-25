Беларусь подтверждает ценность ООН как незаменимой платформы для продвижения мира - Рыженков

Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 25 февраля принял участие во встрече глав делегаций государств - членов Группы друзей в защиту Устава ООН. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

В выступлении министр подчеркнул важность миссии Группы друзей в защиту Устава ООН по отстаиванию норм и принципов ООН, которые грубо и систематически нарушаются группой западных стран с использованием угроз и шантажа.

Опыт посещения министром иностранных дел Беларуси стран Ближнего Востока показал, что многие проблемы могли бы быть решены при соблюдении всеми участниками международных отношений своих обязательств в соответствии с Уставом ООН.

Глава белорусской дипломатии подтвердил ценность ООН как незаменимой платформы для продвижения мира, устойчивого развития и прав человека.

Далее в первой половине дня министр иностранных дел Беларуси провел конструктивную беседу с заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, которая также является генеральным секретарем Конференции ООН по разоружению.

Максим Рыженков информировал Татьяну Валовую о приоритетах белорусского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. Собеседники обсудили вопросы позиционирования ЕАЭС на международных площадках, в первую очередь в ООН, обозначили ряд совместных шагов на этом направлении.

Обращаясь к тематике безопасности и разоружения, министр подтвердил принципиальную заинтересованность Беларуси в возобновлении инклюзивного и предметного глобального диалога в этой области международных отношений.

В качестве вклада Беларуси в снижение международной напряженности глава белорусской дипломатии представил генеральному директору Отделения ООН в Женеве белорусскую инициативу по разработке Евразийской Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, поддержанную Российской Федерацией и открытую для всех заинтересованных государств континента, подчеркнув ее потенциал для обеспечения единой и неделимой безопасности для всех.

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На встрече с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто Максим Рыженков обсудил взаимодействие Беларуси и Венесуэлы в международных организациях.

Состоялась также беседа с секретарем по отношениям с государствами и международными организациями (министром иностранных дел) Ватикана Полом Ричардом Галлахером по вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.