3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Беларусь подтверждает ценность ООН как незаменимой платформы для продвижения мира - Рыженков
Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 25 февраля принял участие во встрече глав делегаций государств - членов Группы друзей в защиту Устава ООН. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
В выступлении министр подчеркнул важность миссии Группы друзей в защиту Устава ООН по отстаиванию норм и принципов ООН, которые грубо и систематически нарушаются группой западных стран с использованием угроз и шантажа.
Опыт посещения министром иностранных дел Беларуси стран Ближнего Востока показал, что многие проблемы могли бы быть решены при соблюдении всеми участниками международных отношений своих обязательств в соответствии с Уставом ООН.
Глава белорусской дипломатии подтвердил ценность ООН как незаменимой платформы для продвижения мира, устойчивого развития и прав человека.
Далее в первой половине дня министр иностранных дел Беларуси провел конструктивную беседу с заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, которая также является генеральным секретарем Конференции ООН по разоружению.
Максим Рыженков информировал Татьяну Валовую о приоритетах белорусского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. Собеседники обсудили вопросы позиционирования ЕАЭС на международных площадках, в первую очередь в ООН, обозначили ряд совместных шагов на этом направлении.
Обращаясь к тематике безопасности и разоружения, министр подтвердил принципиальную заинтересованность Беларуси в возобновлении инклюзивного и предметного глобального диалога в этой области международных отношений.
В качестве вклада Беларуси в снижение международной напряженности глава белорусской дипломатии представил генеральному директору Отделения ООН в Женеве белорусскую инициативу по разработке Евразийской Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, поддержанную Российской Федерацией и открытую для всех заинтересованных государств континента, подчеркнув ее потенциал для обеспечения единой и неделимой безопасности для всех.
На встрече с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто Максим Рыженков обсудил взаимодействие Беларуси и Венесуэлы в международных организациях.
Состоялась также беседа с секретарем по отношениям с государствами и международными организациями (министром иностранных дел) Ватикана Полом Ричардом Галлахером по вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.
Фото МИД