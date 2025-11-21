3.68 BYN
Беларуси и Польша проводят поиск подозреваемых в совершении терактов на железнодорожных путях
Компетентными органами Республики Беларуси и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:
"В настоящее время подтвержден факт их въезда в Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия. Совместно с польской стороной прорабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер. В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне. Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по данному делу".
Инциденты произошли 16 ноября на стратегически важной железнодорожной линии, ведущей в Украину. В Польше увеличивают количество военных, которые будут охранять пути. Для защиты перевозок также вводятся патрульные локомотивы, которые будут регулярно следовать по ключевым трассам.
21 ноября сообщили о новом инциденте. На путях у города Острув-Велькопольский нашли патроны, прикрепленные к рельсу. Они оказались холостыми, но движение поездов на этом участке остановили.