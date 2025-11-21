Беларуси и Польша проводят поиск подозреваемых в совершении терактов на железнодорожных путях

"В настоящее время подтвержден факт их въезда в Беларусь, где уже проводятся активные розыскные мероприятия. Совместно с польской стороной прорабатываются контакты подозреваемых, а также осуществляется комплекс иных оперативных мер. В случае установления местонахождения указанных лиц на территории Республики Беларусь они будут задержаны. Впоследствии в установленном порядке с учетом всех относящихся к делу обстоятельств будет рассмотрен вопрос об их передаче польской стороне. Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по данному делу".