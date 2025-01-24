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Белорусская делегация находится с визитом в Ливане - обсудят сотрудничество во всех сферах
Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым прибыла в Ливан. На повестке широкий круг вопросов.
Во время визита будут детально рассмотрены все потенциальные возможности на двустороннем треке. Стороны также обменяются мнениями и по ряду международных тем.
Ожидается, что визит поспособствует развитию широкоформатного сотрудничества во всех сферах и придаст двустороннему взаимодействию устойчивую положительную динамику.