Белорусская делегация приняла участие в 18-м заседании Молодежного совета ШОС

Ключевым моментом заседания стало принятие "Заявления участников 18-го заседания Молодежного совета ШОС в связи с 80-й годовщиной окончания Второй мировой войны и образования ООН", которое было разработано с учетом мнения государств - участников ШОС.

Напомним, что Белорусский республиканский союз молодежи в качестве национальной части от Беларуси вступил в Молодежный Совет ШОС в июне прошлого года. Молодежный совет является ключевой платформой для реализации решений, достигнутых странами ШОС на профильном направлении.