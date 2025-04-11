Беспрецедентно высокий уровень сотрудничества - глава МИД Пакистана о Беларуси

Между Пакистаном и Беларусью беспрецедентно высокий уровень развития отношений. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммад Исхак Дар, который в составе пакистанской делегации участвует в визите в Беларусь и переговорах на высшем уровне, сообщает БЕЛТА.

"Последние полгода у нас беспрецедентная активность отношений. Состоялись визиты в Беларусь и Пакистан различных делегаций", - отметил руководитель пакистанского внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание, что очень много пакистанских бизнесменов приезжает в Беларусь, а белорусских - в Пакистан. Мухаммад Исхак Дар считает важным обмен визитами на всех уровне, в том числе на уровне деловых кругов.