Благосостояние и стабильность: в Беларуси определяют приоритеты развития на 2026-2030 годы

Как будет развиваться экономика Беларуси в ближайшие пять лет, какие приоритетные направления развития определены и, самое главное, как все это повлияет на качество жизни граждан в любом уголке страны? В преддверии второго заседания VII Всебелорусского народного собрания продолжается обсуждение и доработка Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.

24 ноября к активной дискуссии подключились сенаторы. На заседании сессии Совета Республики министр экономики представил парламентариям проект программы. Основной акцент сделан на росте благосостояния граждан и обеспечении стабильности в обществе.

Новый облик будущей пятилетки определит ряд приоритетных направлений. В их числе цифровизация экономики, сильные регионы, современные дороги и транспортная инфраструктура, доступное жилье, качество мобильной связи и повышенные стандарты комфорта. Внимание будет уделено и туризму - ключевому направлению с огромным потенциалом развития.

Владислав Татаринович, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы будем в составе межведомственной рабочей группы, мы участвовали в разработке концепции данной программы, которая была доложена главе государства и одобрена, поэтому сегодня при обсуждении вопросы членов Совета Республики носили более прикладной, предметный характер. Так как мы палата территориального представительства, нас в первую очередь интересовало, как положения, целевые задачи будут работать на местах".

Виктор Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Есть программы по развитию регионов, предусмотрены специальные программы, банковские в том числе, для финансирования региональных инициатив. Прежде всего, проекты, которые будут реализованы в регионах, городах или селах, имеют льготные процентные ставки для строительства новых медицинских учреждений, школ и детских садов, а также арендного жилья".