Что рассказал Президент Беларуси западному журналисту, выяснили эксперты "Клуба редакторов"

"Президент достаточно подробно рассказал всю предысторию собственным видением, что сейчас вообще редкость для политиков, без всякой попытки понравиться Трампу. Там, где Александру Лукашенко не нравится, как действует его американский коллега, он это открыто говорит. Главы независимых государств же фактически выстраивают свою стратегию из одного подхода, как бы понравиться Трампу. Вот эта атмосфера некой театральности, с элементами цирка, которая господствует сейчас на политической международной арене, она резко контрастирует с тем реальным, живым, открытым разговором".