Что рассказал Президент Беларуси западному журналисту, выяснили эксперты "Клуба редакторов"
Что сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко западной аудитории? Эксперты и гости "Клуба редакторов" разбирают резонансное интервью белорусского лидера американскому журналу Time.
Варианты разрешения конфликта и диалог ради мира. Особенности американской журналистики, что такое настоящий суверенитет и какую роль в истории может сыграть настоящий политик.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Президент достаточно подробно рассказал всю предысторию собственным видением, что сейчас вообще редкость для политиков, без всякой попытки понравиться Трампу. Там, где Александру Лукашенко не нравится, как действует его американский коллега, он это открыто говорит. Главы независимых государств же фактически выстраивают свою стратегию из одного подхода, как бы понравиться Трампу. Вот эта атмосфера некой театральности, с элементами цирка, которая господствует сейчас на политической международной арене, она резко контрастирует с тем реальным, живым, открытым разговором".
А так же очередная порция правды о беглых и их хозяевах. Что происходит за западными рубежами Беларуси?
Смотрите глубокий анализ большого интервью сразу после телеверсии интервью Александра Лукашенко журналу Time в вечернем эфире.