Донести правду о Беларуси на Западе. В Минск прибыли депутаты Европарламента из Чехии и Словакии. 5 июня в Палате представителей состоялась их встреча с белорусскими коллегами. Евросоюз не должен рассматривать восточных соседей как противников. Это мнение депутата Европарламента от Словакии и руководителя партии "Республика".

"Санкции против Беларуськалия несут ущерб нашему сельскому хозяйству и фермерам. Европейские политики не справляются с управлением Европой, принимают законы и правила, которые ее разрушают, наподобие зеленой повестки, которая губит нашу промышленность. У нас плохая миграционная политика. Государства БРИКС, Беларусь на подъеме. Западные страны этого боятся. Политики не знают, что делать. Все, что они могут, это вводить блокады, санкции, но это не путь вперед".