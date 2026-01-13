Игорь Сергеенко: В основе всех законодательных решений должен находиться принцип справедливости

Каждый законопроект должен рассматриваться через призму интересов государства и избирателей и соответствовать положениям пятилетней Программы социально-экономического развития Беларуси. Об этом 13 января заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.

Задача депутатов - выявить слабые места и проблемные точки еще на стадии внесения документов в Овальный зал. Среди ключевых - поправки в Кодекс о здравоохранении и Экологический кодекс.

"Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, поставил ряд задач, в том числе в сфере законотворческой деятельности. Исходя из этого, мы будем строить работу в текущем году. В основе всех законодательных решений должен находиться принцип справедливости. Глава государства неоднократно подчеркивал, что справедливость является фундаментом основы государства. Необходимо активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве. Механизмов для этого у нас достаточно: работа в избирательных округах, работа с обращениями граждан, проведение различных практико-ориентированных мероприятий. На первое полугодие таких мероприятий разного уровня запланировано около 50", - отметил Игорь Сергеенко.

Депутаты планируют рассмотреть не менее 40 законопроектов. Первые из них уже приняты. Например, иностранные банки смогут открывать свои представительства либо филиалы в Беларуси. На это направлены новации закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Документ поддержан в первом чтении. Цель - улучшение делового климата и увеличение прозрачности финансовых операций между субъектами.

В Беларуси формируется и Национальное агентство по туризму. Депутаты поддержали поправки в закон, которые закрепляют именно эту модель управления. Также создаются условия для обновления современной туристической инфраструктуры: пляжей, новых отелей и экскурсионных маршрутов.