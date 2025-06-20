КГК Беларуси и Генеральный счетный суд Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании

Беларусь и Саудовская Аравия обменяются опытом по внедрению новейших технологий и искусственного интеллекта в контрольную деятельность.

20 июня президент Генерального счетного суда королевства находится с официальным визитом в нашей стране. И уже руководители высших контрольных органов двух стран подписали меморандум о взаимопонимании. Цель документа - укрепление сотрудничества и эффективного взаимодействия между ведомствами в области финансового аудита, аудита соответствия и аудита эффективности.

На встрече с высоким гостем глава госконтроля Беларуси заметил, что уровень цифровизации в Саудовской Аравии достаточно высок. К этому стоит стремиться в разных сферах, в том числе и в контрольных проверках, подчеркнул Василий Герасимов.